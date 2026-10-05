Seguridad: Santa Fe abre 150 vacantes para formar investigadores criminales

La inscripción estará disponible desde hoy hasta el 5 de noviembre para personas de entre 18 y 30 años. Los seleccionados recibirán una beca base mensual de $950.000 durante el cursado y, una vez egresados e incorporados a la fuerza, percibirán un ingreso actual aproximado de $2.150.000 y $211.307 mensuales de Tarjeta Alimentaria Policial (TAP).
Provinciales05 de octubre de 2026Diario PrimiciaDiario Primicia

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad y el Instituto de Seguridad Pública (ISeP), abrió la convocatoria para cubrir 150 vacantes de la Tecnicatura Superior en Investigación Criminal, una propuesta que busca incorporar nuevos perfiles profesionales y fortalecer las capacidades investigativas de la Policía de Santa Fe.

La convocatoria forma parte del Plan de Seguridad provincial, y apunta a incrementar el personal especializado en investigación criminal, particularmente en el centro y sur santafesino. En ese marco, tendrán prioridad los postulantes domiciliados en los departamentos Belgrano, Iriondo, San Lorenzo, Caseros, Rosario, San Martín, San Jerónimo, Constitución y General López.

Formación e incorporación a la Policía

La Tecnicatura tiene una duración de tres años. Los dos primeros se cursarán de manera presencial, desde marzo de 2027 (propedéutico en febrero), hasta diciembre de 2028, en la sede Rosario del ISeP, con formación teórica y prácticas profesionalizantes en dependencias de la Policía de Investigaciones (PDI).

Quienes aprueben el segundo año podrán aspirar a ser designados como Suboficiales de Policía -Escalafón General-, Subescalafón Investigación Criminal e incorporarse a la Policía de Santa Fe, de acuerdo con las necesidades institucionales. El tercer año de la carrera se completará bajo modalidad virtual.

Beneficios durante el cursado y para egresados

Durante los dos años de cursado presencial, los seleccionados recibirán una beca base mensual de $ 950.000, Boleto Educativo Gratuito, cobertura de Iapos, atención médica y psicológica y racionamiento.

Una vez egresados e incorporados a la fuerza, y tomando como referencia los valores salariales actuales, percibirán un ingreso aproximado de $ 2.150.000. Además, contarán con la Tarjeta Alimentaria Policial (TAP), actualmente de $ 211.307 mensuales y con actualización automática, uniforme completo y arma reglamentaria sin costo, transporte gratuito programado entre Rosario-Santa Fe y otros puntos estratégicos, y posibilidad de alojamiento en Rosario en caso de requerirlo.

Requisitos y proceso de selección

Los aspirantes deberán ser argentinos, tener entre 18 y 30 años al inicio del período propedéutico previsto para febrero de 2027, contar con título secundario o polimodal completo, reunir las condiciones de salud y aptitudes psicofísicas requeridas y cumplir con las condiciones establecidas respecto de antecedentes, situación procesal y vinculación con la administración pública.

El proceso de selección será eliminatorio e incluirá presentación de documentación, evaluaciones psicológicas y médicas, examen físico, pruebas de habilidades informáticas y lectoescritura, entrevista personal, examen socioambiental y un período propedéutico.

Cómo inscribirse

La inscripción se realiza desde este 5 de octubre al 5 de noviembre inclusive, de manera online, a través del sitio del Instituto de Seguridad Pública: Inscripción - Instituto de Seguridad Pública de Santa Fe (https://www.isepsantafe.edu.ar/index.php/inscripciones/postulantes).


Las bases y condiciones están establecidas en la Resolución Ministerial Nº 3347/26. 
Para consultas sobre la inscripción: prensaydifusion@isepsantafe.edu.ar.

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