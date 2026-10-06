El 2° Simposio de Esculturas comenzó a vivirse en las instituciones educativas de Humberto Primo

Battistoni es autor de diversos trabajos vinculados a la historia santafesina y, especialmente, a la figura del Brigadier Estanislao López. Entre sus publicaciones se encuentra “Estanislao López, nuestro contemporáneo”, obra en la que aborda la figura del caudillo santafesino, su pensamiento federal y su lugar en la historia de la provincia.

En esta oportunidad, como parte de las propuestas que acompañan una nueva edición del Simposio, Battistoni realizó un recorrido por las instituciones educativas de Humberto Primo, donde compartió con estudiantes y docentes una mirada sobre la historia y el legado de Estanislao López.

La actividad busca acercar la historia a las nuevas generaciones y generar espacios de intercambio y reflexión en torno a la figura que inspira esta edición del Simposio, especialmente en el marco de los 240 años de su nacimiento.

Durante la jornada también se hizo entrega de una réplica de la obra realizada por Marta Crovella, que retrata al Brigadier Estanislao López y que forma parte de la identidad y el espíritu de esta edición del encuentro.

De esta manera, las actividades previas al Simposio comenzaron a generar espacios de encuentro entre la historia, la educación y el arte, anticipando una semana en la que Humberto Primo volverá a convertirse en escenario de una propuesta cultural con participación de artistas, instituciones y toda la comunidad.