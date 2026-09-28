Abrió la convocatoria para integrar el cuerpo de baile de la Delegación Santafesina Cosquín 2027

Al igual que en la edición anterior, la selección se realizará a través de un mecanismo de inscripción previa y audiciones en 5 ciudades de la provincia.
Cultura28 de septiembre de 2026Diario PrimiciaDiario Primicia

Con el objetivo de seguir democratizando la participación de artistas de todo el territorio provincial en el encuentro folclórico más importante del país, el Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Cultura, abrió la convocatoria a bailarinas y bailarines para conformar el cuerpo de baile de la Delegación Santafesina que participará de la edición 2027 del Festival Nacional del Folclore de Cosquín (Córdoba). La recepción de postulaciones está abierta desde este lunes 28 de septiembre hasta el 11 de octubre, y el elenco se definirá a partir de audiciones presenciales que se realizarán en las ciudades de Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto, Avellaneda y Sunchales.

Las bases y formularios de inscripción están disponibles en www.santafecultura.gob.ar/convocatorias

Cabe señalar que la inscripción se realiza a través del sistema centralizado del Gobierno provincial “Atención Virtual”, y podrán participar de la convocatoria personas mayores de 18 años de edad que cuenten con residencia comprobable en el territorio de la provincia de Santa Fe.

Propuesta artística

Bajo la propuesta artística “Santafesinas: historias de mujeres que hacen historia”, la puesta en escena rendirá homenaje al rol fundamental de la mujer en la construcción de nuestra cultura a través de la música y la poesía. Desde la confección del poncho santafesino hasta la creación de la primera bandera argentina, fueron manos de mujeres las que tejieron, acunaron y defendieron los símbolos de nuestra historia. 

De la misma manera, la danza, la guitarra y el verso son los territorios donde continúan hilando su propio legado, consolidándose como verdaderas hacedoras y protagonistas de la identidad santafesina.

La puesta estará a cargo de Marcelo “Tatú” Díaz, mientras que el equipo coreográfico reunirá a Mariano D’Luraschi en la dirección, a Lorena Concari en la co-dirección coreográfica y a Clara Bertolini a cargo de la dirección musical.

Asignación estímulo

Quienes resulten elegidos recibirán, por única vez, una asignación estímulo fijada por la Autoridad de Aplicación destinada a cubrir el rol artístico. 

El monto variará según las necesidades logísticas de traslado para la participación en los ensayos requeridos, garantizando la equidad de asignación entre las y los seleccionados de una misma localidad. En relación a los gastos de traslado al Festival, alojamiento y manutención en la localidad de Cosquín, serán cubiertos en su totalidad por el Ministerio de Cultura de la Provincia.

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