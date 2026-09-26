La penúltima noche: Los Fan Fest aceleraron el ritmo antes del cierre de los Juegos

La cuenta regresiva también llegó a los Fan Fest. Este viernes, a una noche del cierre, los espacios de Santa Fe, Rosario y Rafaela tuvieron una programación que volvió a cruzar estilos y generaciones, con escenarios activos desde la tarde y propuestas que se extendieron hasta la noche.

En Rosario, el Parque Independencia fue escenario de una jornada que avanzó desde DJ May Cabrera, Lucky Rivers y La Mirada hasta las premiaciones, que se desarrollaron entre las 17 y las 19.30. Después llegaron Derecho Viejo y Cielo Razzo, que desde las 21 puso el broche musical en el escenario principal.

La actividad también se repartió por otros espacios del predio. El Museo del Deporte tuvo a DJ Tita Smith, La Frankicia y Cumbión del Río, mientras que CapiPlaza recibió dos funciones de Circo Lumiere.

Santa Fe guardó una noche de rock

En el Parque del Sur, la programación comenzó temprano con Radio LT9 y continuó con LT10. Durante la tarde pasaron DJ, Bicha, Los Gastro, Particulares y Experimento Negro.

A las 20, Koino Yokan tomó el escenario para cerrar la jornada santafesina, en una noche que ya tuvo el clima especial de las últimas fechas.

Rafaela eligió terminar de fiesta

En el Microestadio, DJ Fran Vaiciukas abrió la tarde y la programación continuó con la Orquesta Municipal de Tango junto a JIVA, Mudra y Shoosh.

El cierre llegó a las 20 con Fiesta Bresh, que le dio a Rafaela una propuesta diferente para terminar la penúltima jornada.

Una noche antes del final

Queda una última jornada. Pero este viernes dejó otra postal: el público volvió a hacer propios los espacios, acompañó los shows y le dio a cada escenario su propio clima en una de las últimas noches de los Fan Fest.

Mañana llegará el cierre, con una última oportunidad para encontrarse, disfrutar de la música y seguir viviendo los Juegos también fuera de las competencias.