Bomberos Voluntarios: reclaman que los fondos que les corresponden lleguen a los cuarteles

Durante la sesión del Concejo Municipal de Rafaela se trataron y aprobaron tres iniciativas impulsadas por los concejales Juan Senn, María Paz Caruso Mónaco, Maximiliano Postovit y Valeria Soltermam, integrantes del bloque Juntos Avancemos.

Entre ellas, se debatió el reclamo que vienen realizando los Bomberos Voluntarios de todo el país frente a la falta de transferencia de fondos que corresponden al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios y que tienen un destino específico establecido por ley.

La iniciativa reclama la liquidación de los fondos pendientes correspondientes al ejercicio 2025 y anteriores, además de medidas vinculadas al funcionamiento, equipamiento y protección de los cuarteles.

Durante el debate, los concejales remarcaron la particular gravedad que tiene esta situación para una institución cuya tarea es *“loable e indiscutible en la sociedad”* y que en Rafaela tiene una historia profundamente vinculada con la comunidad.

“Todo lo que le falta a la política muchas veces lo encontramos en los Bomberos Voluntarios: empatía, compromiso y altruismo. Son ellos quienes acompañan a los vecinos cuando ven arder su vivienda, su comercio o su industria. Por eso reconocemos y honramos su labor”, señalaron.

En ese sentido, cuestionaron el desentendimiento del Gobierno Nacional frente a una institución que cumple una función esencial y que necesita contar con los recursos necesarios para proteger también la vida de sus propios integrantes.

“Es difícil entender que haya que reclamar que lleguen recursos que ya fueron recaudados y que tienen un destino específico. ¿Realmente se desconoce la necesidad que tienen los cuarteles? ¿Se desconoce la historia de los Bomberos Voluntarios y el lugar que ocupan en nuestras comunidades?”, plantearon.

Los concejales también remarcaron que *“en Rafaela conocemos cada historia”*: la de quienes decidieron hacerse bomberos voluntarios, la de sus familias y la de una institución que durante décadas estuvo presente cada vez que un vecino necesitó ayuda.

“Estamos hablando de personas que, sin pedir nada a cambio, salen a enfrentar incendios, accidentes y emergencias. Sin los elementos de protección adecuados y sin las herramientas de trabajo necesarias, no solamente no pueden realizar su tarea: también ponen en riesgo sus propias vidas”, expresaron.

En ese contexto, cuestionaron además que los concejales de La Libertad Avanza *se abstuvieran de acompañar la resolución*, entendiendo que el reclamo no responde a una cuestión partidaria sino a la necesidad concreta de fortalecer a una institución fundamental para Rafaela y para todo el país.

“Esto no se trata de partidos políticos. Se trata de Bomberos Voluntarios. Se trata de una institución que todos necesitamos cuando ocurre una emergencia y que merece que el Estado esté a la altura de la tarea que ellos realizan todos los días”, concluyeron.