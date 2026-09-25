Bomberos Voluntarios: reclaman que los fondos que les corresponden lleguen a los cuarteles

En una nueva sesión del Concejo Municipal se trataron y aprobaron tres proyectos impulsados por el bloque Juntos Avancemos. Uno de ellos puso en debate la situación de los Bomberos Voluntarios y los fondos pendientes que el Gobierno Nacional debe transferir al sistema. Los concejales de La Libertad Avanza se abstuvieron en la votación.
25 de septiembre de 2026Diario PrimiciaDiario Primicia

Durante la sesión del Concejo Municipal de Rafaela se trataron y aprobaron tres iniciativas impulsadas por los concejales Juan Senn, María Paz Caruso Mónaco, Maximiliano Postovit y Valeria Soltermam, integrantes del bloque Juntos Avancemos.

Entre ellas, se debatió el reclamo que vienen realizando los Bomberos Voluntarios de todo el país frente a la falta de transferencia de fondos que corresponden al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios y que tienen un destino específico establecido por ley.

La iniciativa reclama la liquidación de los fondos pendientes correspondientes al ejercicio 2025 y anteriores, además de medidas vinculadas al funcionamiento, equipamiento y protección de los cuarteles.

Durante el debate, los concejales remarcaron la particular gravedad que tiene esta situación para una institución cuya tarea es *“loable e indiscutible en la sociedad”* y que en Rafaela tiene una historia profundamente vinculada con la comunidad.

“Todo lo que le falta a la política muchas veces lo encontramos en los Bomberos Voluntarios: empatía, compromiso y altruismo. Son ellos quienes acompañan a los vecinos cuando ven arder su vivienda, su comercio o su industria. Por eso reconocemos y honramos su labor”, señalaron.

En ese sentido, cuestionaron el desentendimiento del Gobierno Nacional frente a una institución que cumple una función esencial y que necesita contar con los recursos necesarios para proteger también la vida de sus propios integrantes.

“Es difícil entender que haya que reclamar que lleguen recursos que ya fueron recaudados y que tienen un destino específico. ¿Realmente se desconoce la necesidad que tienen los cuarteles? ¿Se desconoce la historia de los Bomberos Voluntarios y el lugar que ocupan en nuestras comunidades?”, plantearon.

Los concejales también remarcaron que *“en Rafaela conocemos cada historia”*: la de quienes decidieron hacerse bomberos voluntarios, la de sus familias y la de una institución que durante décadas estuvo presente cada vez que un vecino necesitó ayuda.

“Estamos hablando de personas que, sin pedir nada a cambio, salen a enfrentar incendios, accidentes y emergencias. Sin los elementos de protección adecuados y sin las herramientas de trabajo necesarias, no solamente no pueden realizar su tarea: también ponen en riesgo sus propias vidas”, expresaron.

En ese contexto, cuestionaron además que los concejales de La Libertad Avanza *se abstuvieran de acompañar la resolución*, entendiendo que el reclamo no responde a una cuestión partidaria sino a la necesidad concreta de fortalecer a una institución fundamental para Rafaela y para todo el país.

“Esto no se trata de partidos políticos. Se trata de Bomberos Voluntarios. Se trata de una institución que todos necesitamos cuando ocurre una emergencia y que merece que el Estado esté a la altura de la tarea que ellos realizan todos los días”, concluyeron.

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