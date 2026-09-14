Juegos Suramericanos: el billar tuvo su debut en Santa Fe como disciplina invitada, con un consagración argentina

El billar hizo este sábado su debut histórico en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 como una de las disciplinas invitadas del certamen. La primera jornada se disputó en el Centro Español y Biblioteca Popular de la capital provincial, donde el argentino Gustavo Torregiani se consagró campeón y se convirtió en el primer medallista de esta edición.

La competencia reúne a atletas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela y se extenderá durante tres jornadas, con las modalidades de Billar de Carambola y Cinco Quillas.

Las partidas tienen como escenario la sala de billar “Manuel Gómez” del Centro Español, denominada así en homenaje al primer campeón mundial argentino de la disciplina. La institución santafesina cuenta además con experiencia en competencias internacionales, tras haber sido sede anteriormente de un torneo panamericano.

Un debut histórico para el billar

El presidente del Centro Español y representante de la organización, Héctor Lapissonde, destacó la importancia que representa la incorporación de la disciplina a Santa Fe 2026. “Fue una pelea muy larga para poder estar”, señaló y agradeció a Odesur por permitir su inclusión.

“Es un orgullo poder insertar nuestra actividad dentro del calendario de los Juegos porque esto para nosotros es histórico”, afirmó.

Lapissonde también puso el foco en la proyección que puede generar el certamen para el billar y para la región: “El legado es enorme, es llegar a toda Sudamérica, y en parte a través de los medios a todo el mundo, las características de nuestra zona, las posibilidades que tenemos, lo que podemos hacer, lo que somos capaces. Esto es muy positivo no solo para Santa Fe, sino para la región y todo el país”.

Sobre el triunfo argentino en la primera jornada, agregó: “Que un representante de Argentina en la primera participación en los Juegos Suramericanos sea el campeón nos llena de orgullo”.

Torregiani, el primer medallista de Argentina en los Juegos Suramericanos

Gustavo Torregiani fue el protagonista deportivo de la jornada al quedarse con el título en el estreno de la disciplina. “Es un nuevo título para mi carrera y creo que este es especial porque soy el primer medallista de Argentina de los Juegos Suramericanos. La verdad que me llena de satisfacción”, expresó.

Para el campeón, el resultado representa también el reconocimiento a una trayectoria dedicada al billar: “Creo que paga todos los sacrificios que hice para poder jugar y hacer de este juego mi trabajo principal. Me lo llevo con mucho orgullo”.

Torregiani se refirió además a uno de los objetivos que persigue la comunidad internacional de la disciplina: su incorporación al programa olímpico. “Tenemos que llegar a que el billar sea un deporte olímpico. Lo demostramos arriba de la mesa, que podemos ser tranquilamente un deporte olímpico. Ojalá lo podamos lograr. Por el momento, gozamos de estar dentro de estos Juegos Odeusr”, manifestó.

Finalmente, destacó la recepción del Centro Español y el valor de competir en la histórica sala Manuel Gómez: “No es la primera vez que venimos aquí al Centro Español. La gente es maravillosa”.

El ajedrez también tendrá su debut como disciplina invitada

La otra disciplina que integra Santa Fe 2026 en carácter de invitada es el ajedrez, que tendrá su estreno este domingo en Rosario. La actividad comenzó a las 9 en la Cubierta XXI, ubicada en el Parque Independencia y recientemente inaugurada por el Gobierno provincial de cara a los Juegos.