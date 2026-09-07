Suardi: tres grandes noches en los carnavales 2027

La ciudad de Suardi ya lanzó su cronograma para los carnavales 2027 y serán tres noches que darán que hablar con la comparsa y la grilla de artistas confirmados. 
Cultura07 de septiembre de 2026Diario PrimiciaDiario Primicia

En la ciuda de Suardi y la región ya se comenzó a palpitar los Carnavales Suardi 2027, una de las celebraciones más esperadas del verano. La Municipalidad y la Comparsa Samay Yasí trabajan en la organización de una nueva edición que promete volver a reunir a miles de personas.

Cabe mencionar que la edición contará con tres grandes noches, que ya tienen sus fechas y principales espectáculos confirmados:

  • Viernes 22 de enero: Los Herrera.
  • Viernes 29 de enero: Q Lokura.
  • Sábado 30 de enero: La Garetto.

En tanto, cada una de las jornadas tendrá a la gran protagonista Samay Yasí, que volverá a desplegar todo su brillo, música, baile y una renovada puesta en escena sobre el corsódromo de Suardi.

Por otra parte con la presencia de Los Herrera, Q Lokura y La Garetto suman una importante propuesta musical a la celebración y anticipa tres noches con diferentes estilos y una gran convocatoria.

Con las fechas y los principales números artísticos ya definidos, crece la expectativa por una nueva edición de los Carnavales Suardi, que volverán a transformar a la ciudad en uno de los grandes puntos de encuentro del verano regional.

La organización continúa trabajando en los detalles de la fiesta para ofrecer tres noches de carnaval, música, baile y diversión, con todo el despliegue de Samay Yasí como uno de los grandes atractivos de la celebración.

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