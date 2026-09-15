Bryan J. Mayer fue reconocido por el gobierno ucraniano

El rafaelino fue distinguido por el embajador de Ucrania en la Legislatura Porteña por “su acompañamiento y solidaridad” con ese país. La excanciller Diana Mondino y el periodista Nelson Castro también recibieron reconocimientos. Los motivos.
Nacionales15 de septiembre de 2026Diario PrimiciaDiario Primicia

El trabajo como corresponsal de guerra y la vinculación institucional en materia de Defensa y derechos humanos marcaron el acompañamiento de Bryan J. Mayer a Ucrania, por el que recibió una distinción de manos del embajador Yurii Klymenko. Entre los homenajeados también estuvieron a excanciller Diana Mondino, el periodista Nelson Castro y el diputado nacional mandato cumplido Jorge Enríquez.

Mayer viajó en tres oportunidades al país como corresponsal y entrevistó dos veces al presidente Volodymyr Zelenskyy. Durante sus coberturas, recogió testimonios de soldados y civiles y documentó las consecuencias de la guerra en hospitales, refugios y localidades cercanas al frente.

Luego, durante su desempeño como funcionario público, llevó adelante reuniones e instancias de diálogo entre representantes de la Argentina y Ucrania. Parte de esa agenda estuvo vinculada con temas de Defensa, mientras que otra se desarrolló desde el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), bajo los auspicios de la UNESCO.

En ese organismo, participó de un encuentro en Buenos Aires con Klymenko, el consejero de la Cancillería ucraniana Mykola Yurlov y Pavlo Shapoval, asesor jurídico de la organización benéfica Fondo Serhiy Prytula, como parte de sus contactos institucionales con representantes ucranianos.

La colaboración humanitaria incluyó la articulación de donaciones de medicamentos de empresas privadas argentinas destinadas a personas enfermas que aún permanecen en zonas afectadas por la guerra.

Además, Mayer brindó diversas charlas sobre la situación de Ucrania y su experiencia como corresponsal, en las que acercó al público argentino las historias de las personas que conoció durante sus viajes.

Sus coberturas de conflictos bélicos también le valieron dos premios de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y declaraciones de interés por parte de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe.

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