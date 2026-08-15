Reconquista: condenado a 15 años por abusar sexualmente a la nieta de su pareja

Un hombre de 37 años identificado como Miguel Ángel Jaime fue condenado a 15 años de prisión por haber abusado sexualmente de una nieta de su pareja en Reconquista (departamento General Obligado).

La sentencia fue dispuesta por el juez Gonzalo Basualdo, en el marco de un juicio oral que finalizó hoy en los tribunales reconquistenses.

La investigación penal estuvo a cargo de la actual Fiscal Regional 4, Georgina Díaz, mientras que el fiscal Norberto Ríos representó al MPA en el debate.

Tras conocer el veredicto, Ríos indicó que “desde la Fiscalía valoramos que se haya considerado acreditada la atribución delictiva que realizamos”, y agregó que “esperaremos los fundamentos del fallo para poder analizarlos y evaluar los pasos a seguir”.

Abusos

Ríos señaló que “el condenado vulneró la integridad sexual de la víctima en reiteradas oportunidades, entre julio y septiembre de 2024”, y precisó que “por entonces, ella cursaba su escolaridad primaria”.

“Jaime abusó de la niña en una casa en la que ambos residían a raíz de que él mantenía una relación de pareja con la abuela de ella”, afirmó el fiscal. “Concretó los ilícitos en ocasiones en las que debía encargarse de cuidar a la víctima porque no había otras personas en el domicilio, lo cual él aprovechaba para procurar su impunidad”, indicó. “Además, amenazaba a la pequeña para que no cuente sus padecimientos”, añadió.

Asimismo, el funcionario del MPA manifestó que “por el contexto intrafamiliar y las características de los abusos, lo ocurrido tuvo entidad suficiente para interferir en el libre y progresivo desarrollo sexual de la niña”.

Por otro lado, Ríos destacó que “la denuncia que originó la investigación fue realizada por la abuela de la víctima”, y mencionó que “Jaime fue detenido rápidamente y luego se dispuso su prisión preventiva”. Al respecto, puntualizó que “el agresor transitó todo el proceso judicial privado de su libertad y seguirá bajo las mismas condiciones hasta que la sentencia adquiera firmeza”.

Delitos

Jaime fue condenado como autor de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante, ambos delitos agravados (por haber sido cometidos contra una persona menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente y por haber estado encargado de la guarda).