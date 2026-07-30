Juegos Suramericanos 2026: el Centro Acuático de Rosario ya luce sus piletas con agua a al espera de los competidores

En Rosario, el Centro Acuático Provincial es una de las obras deportivas más importantes que desarrolla la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro para recibir a los Juegos Suramericanos 2026, y el Gobierno Provincial comenzó el llenado de las dos piletas del nuevo recinto para probar los sistemas de filtrado y climatización.

Durante los últimos días, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, visitó la obra y contó que “con esta importante tarea en marcha, el Centro Acuático ya alcanza un 95 % de avance mientras continúan con trabajos en diferentes sectores. En las últimas semanas se realizaron las instalaciones sanitarias en vestuarios de deportistas y baños públicos, con sus respectivas pruebas hidráulicas, y ya se encuentran avanzados los trabajos en pisos, revestimientos y terminaciones generales”.

Con el llenado de las dos piletas con las que contará el Centro Acuático -una olímpica de nado y otra de saltos ornamentales-, la Provincia da un paso importante en la infraestructura para albergar las competencias de natación durante los Juegos Suramericanos 2026.

Cabe recordar que el certamen internacional se disputará del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela. Reunirá más de 50 disciplinas, 26 de ellas clasificatorias a los Juegos Panamericanos 2027.

Para albergar a los Juegos, el Gobierno de Santa Fe invierte más de 90 millones de dólares en obras, con un financiamiento externo de 75 millones otorgados por CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), además de aportes del Tesoro provincial.

Un momento muy esperado

Desde el Ministerio de Obras Públicas explicaron que el llenado de las piletas se produce tras importantes avances en la colocación integral tanto de la pileta prefabricada de acero, tanto para nado como para saltos, la ejecución de los sistemas hidráulicos y el montaje del equipamiento técnico necesario para garantizar el tratamiento, circulación y climatización del agua.

Paralelamente, continúan las tareas sobre los canales de desborde, los sistemas termomecánicos, y la infraestructura técnica que permitirá asegurar condiciones óptimas para la competencia y el entrenamiento de atletas de élite.

Además, siguen avanzando las obras complementarias en distintos sectores del complejo, incluyendo áreas de servicios, oficinas, sanitarios, vestuarios y espacios de apoyo destinados a deportistas, entrenadores, jueces y personal técnico.

Infraestructura de nivel internacional para Rosario

El Centro Acuático está dividido en tres grandes sectores. Al oeste del predio, sobre calle Buenos Aires, se encuentra la pileta de saltos ornamentales, de 21 x 25 metros y 5 metros de profundidad, con trampolines y plataformas de salro de hasta 10 metros de altura y una capacidad para 450 espectadores en tribunas modulares.

En el extremo este, sobre calle Juan Manuel de Rosas, se ubica la piscina olímpica de 50 x 25 metros, con tres metros de profundidad, destinada a natación, waterpolo y nado sincronizado. El espacio contará con gradas transitorias para 1200 personas, sanitarios públicos, depósitos y áreas técnicas. Además, hacia el sur se dispone un sector libre para prensa, jueces y usos sociales.

Ambos espacios están conectados por un patio central de acceso, que organizará los ingresos de público y deportistas, y que también funcionará como eje técnico del complejo, ya que debajo se encuentra la sala de máquinas, con calderas, bombas, cisternas y demás equipamiento esencial.