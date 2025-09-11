Se abre la convocatoria para la conformación de la Delegación Oficial en Cosquín 2026

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Cultura, abre la convocatoria a bailarinas y bailarines para la conformación de la Delegación Oficial que representará a la provincia en el 66º Festival Nacional del Folclore de Cosquín. El cuerpo de danza estará conformado por 40 artistas, que formarán parte de una propuesta que, a través de la música y la danza, explorará la figura y el legado del Brigadier General Estanislao López. Las bases y formulario de inscripción estarán disponibles desde el lunes 15 hasta el martes 30 de septiembre en www.santafecultura.gob.ar

Con el objetivo de asegurar igualdad de oportunidades y transparencia en el proceso de selección para artistas de todo el territorio provincial, la convocatoria diagramada por el Ministerio de Cultura está destinada a bailarinas y bailarines. Las personas seleccionadas recibirán una asignación estímulo (por única vez) que será establecida por el Jurado interviniente. La asignación, destinada a cubrir el rol artístico, variará según las necesidades logísticas para la participación en los ensayos requeridos en el corriente año, debiendo respetar igual asignación para los seleccionados de la misma localidad. Los gastos de traslado, alojamiento y las comidas que sean necesarias cubrir para la actuación en la localidad de Cosquín, estarán a cargo del Ministerio de Cultura de Santa Fe.

Sobre la propuesta artística

La Provincia de Santa Fe llegará a la edición 2026 del Festival de Cosquín con una propuesta artística que explorará la figura y el legado del Brigadier General Estanislao López, en coincidencia con el 240º aniversario de su nacimiento. Su figura histórica se convierte en el centro de una narrativa escénica impactante. El espectáculo mostrará la riqueza cultural e histórica de la provincia, a través de un repertorio musical y coreográfico que celebra el pasado, honra a los próceres y, al mismo tiempo, muestra la vitalidad cultural de Santa Fe.

Para ampliar esta información y ponerse en contacto con la organización, es necesario ingresar a www.santafecultura.gob.ar y/o escribir al correo electrónico [email protected]