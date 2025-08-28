El Fiscal Regional de Rafaela se reunió con el Presidente Comunal de Humberto 1º

El encuentro se realizó en horas de la mañana de ayer en el edificio de la comuna de Humberto 1º.

El titular de la Fiscalía Regional 5, Carlos María Vottero, mantuvo en horas de la mañana de ayer una reunión en la comuna de Humberto 1º con su presidente comunal, Mauro Gilabert; funcionarios comunales; autoridades policiales entre los que se encontraban el Jefe de Zona, Maximiliano Zurawski; y el Jefe de la Comisaría 7ª, Pablo Lastra; productores agropecuarios y representantes de diferentes instituciones de la localidad. El encuentro tuvo lugar en el edificio comunal de Humberto 1º.

Vottero manifestó que “el objetivo de la reunión fue analizar diversos aspectos relativos a los hechos delictivos contra la propiedad que acontecen en el ámbito urbano y rural de Humberto 1º, en particular casos de abigeato”.

Agregó el Fiscal Regional qude “fue un encuentro positivo ya que además de los temas relacionados con el ámbito rural, se abordó la problemática de minoridad y microtráfico, por lo que acordamos seguir desarrollando el trabajo conjunto que venimos haciendo en pos del bienestar de la población de Humberto 1º y zona de influencia”.

