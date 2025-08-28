El Fiscal Regional de Rafaela se reunió con el Presidente Comunal de Humberto 1º

Diario PrimiciaProvinciales27 de agosto de 2025
“Santa Fe avanza en un proceso de modernización para llegar a la digitalización plena”, remarcó el gobernador al presentar el Certificado Digital del Registro de la Propiedad, un trámite que desde ahora se realizará 100 % online. “Lograr la digitalización nos va a permitir agilizar cada trámite que tiene el Gobierno, y ese es el camino que hemos comenzado a trazar conjuntamente”, afirmó.
Diario PrimiciaLocales27 de agosto de 2025
Dos hechos policiales transcurrieron en diferentes sectores de la ciudad.
Diario PrimiciaProvinciales27 de agosto de 2025
La inversión en la gestión del Gobernador Maximiliano Pullaro permitió la ampliación de la red domiciliaria y la incorporación de equipamiento para mejorar la potabilización del agua, beneficiando a más de 100 vecinos de la localidad del departamento Castellanos.
Diario PrimiciaPoliciales27 de agosto de 2025
Las víctimas fatales tienen 8 y 10 años. De los lesionados, 14 son menores de edad y dos están en “estado crítico”, según manifestaron las autoridades. El tirador murió y creen que se suicidó
Diario PrimiciaProvinciales28 de agosto de 2025
El encuentro se realizó en horas de la mañana de ayer en el edificio de la comuna de Humberto 1º.