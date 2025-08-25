Santa Fe impulsa el futuro productivo del país: 83 proyectos presentados y 2 representantes en un concurso nacional de emprendimientos

Juraron cinco fiscales subrogantes para las Fiscalías Regionales 1, 4 y 5
Fue en una ceremonia que se realizó este mediodía en el Salón de Actos de la Corte Suprema de Justicia de la provincia en la ciudad de Santa Fe.
Con 83 proyectos provenientes de todo el territorio santafesino, el Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia, encabezado por Gustavo Puccini, reafirmó su liderazgo en innovación y desarrollo emprendedor en la final provincial del Concurso Emprender Santa Fe 2025. El evento se realizó el viernes en la Sede de Gobierno de la ciudad de Rosario, en el marco del certamen nacional “Emprendimiento Argentino”, impulsado por el Ministerio de Economía de la Nación.
La instancia provincial convocó a 19 finalistas, seleccionados entre los 76 admitidos, que presentaron sus proyectos en formato pitch (una presentación breve y concisa) ante un jurado de expertos conformado por representantes del ecosistema emprendedor santafesino, tanto del sector público como privado. Los proyectos se dividieron en dos categorías: “Despegue Emprendedor”, para iniciativas con menos de dos años de antigüedad, y “Crecimiento y Expansión”, para aquellas con entre dos y siete años de trayectoria. Cada presentación fue evaluada en función de su innovación, diferenciación de mercado, modelo de negocios, escalabilidad y equipo de trabajo.
Los dos emprendimientos con mayor puntaje en cada categoría fueron seleccionados para representar a la provincia de Santa Fe en la final nacional que se realizará el 25 de septiembre en CABA. Se trata de Eco Plástico de Rodrigo Martinuzzi de San Cristóbal (Categoría Crecimiento y Expansión) y Microbioliz.ar de Giulia Decandido de Rosario (categoría Despegue Emprendedor). Además, accedieron a un paquete de beneficios que incluye mentorías personalizadas, formación especializada, vinculación con inversores, becas internacionales y participación en programas de aceleración de alto impacto.
“La realización de este certamen no solo visibiliza el talento emprendedor santafesino, sino que responde a una política pública conducida por nuestro gobernador Maximiliano Pullaro que pone en el centro a quienes transforman ideas en soluciones concretas para sus comunidades. En un contexto desafiante, desde el Estado provincial acompañamos, potenciamos y proyectamos a quienes construyen futuro desde el territorio”, enfatizó Puccini.
El Concurso Emprendimiento Argentino es una distinción nacional que reconoce a los emprendimientos más prometedores de cada provincia, con requisitos específicos como una antigüedad menor a siete años. “En ese marco, Santa Fe no solo superó a Buenos Aires en cantidad de postulaciones, sino que se posicionó como la provincia con mayor participación del país, casi igualando a Córdoba. Esta cifra no es solo un dato: es una señal clara del dinamismo productivo santafesino y del compromiso institucional con el desarrollo territorial”, señaló por su parte el titular del área de Emprendedores, Santiago Sauco.
Los ganadores nacionales recibirán becas completas, asesoramiento estratégico, producción audiovisual, participación en el programa global Santander X Explorer y acceso a instancias de inversión y formación de alto nivel.
Los finalistas
En la categoría Despegue Emprendedor participaron By Zen, Kresko RNAtech, Minka, Ragiant, Snack Chipá Aireado de Alicia Benito, Levar Biotech, Luciano Schuck, Giulia Decandido, Ima Natural y Cronogranja. En la categoría Crecimiento y Expansión compitieron Kamarán de Walter Sidler, Eco Plástico, Smod.io, Mi Suelito Lindo de M. Cecilia Garófalo, Ingeniox, Agroestudio Rafaela, Taxia Outdoor, Apolo Biotech y Fenikks.
Con esta iniciativa, Santa Fe no solo consolida su liderazgo en el mapa emprendedor argentino, sino que reafirma su vocación de construir futuro desde el territorio, con políticas públicas que generan impacto, legitimidad y desarrollo sostenible.
