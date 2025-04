Dicha área estará a cargo de Alejandra Mambretti, quien puso de dos en la lista de candidatos a preconcejales, y al quedar hoy con ninguna posibilidad de ingresar al Concejo debía respetar acuerdos.

Llamativamente y por el rol que le dieron a la señorita no existe una vinculación directa de experiencia alguna, para un área que le quita el sueño, la fue moviendo del corralón a estar al alcance de la mano del Iván Viotti, trasladando el 147 a su oficina. A pesar de esto no dan en la tecla y el “la municipalidad no hace nada” “no sabemos con quién hablar” “no tenemos contacto con los funcionarios” se suma una nueva intermediaria.

En la información igual que envió el municipio dicen que reemplaza el lugar de Ambort, quien no ejerció esta función y quien tampoco tuvo éxito como coordinador del área metropolitana (espacio que queda sin ocupar y que claramente en su momento se visibilizó como acuerdo político).

Viotti improvisa e intenta dar una buena noticia anunciando la creación de un área, que en época de austeridad suena contradictorio.

Se espera que la nueva la nueva funcionaria pueda dar órdenes a un gabinete donde reina el trabajo part time y poco lazos con el territorio