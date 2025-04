Juegos Suramericanos: un paso más hacia la construcción del microestadio y la villa deportiva

Supermercadistas advierten un ajuste de precios Natalia Graff Provinciales 17 de abril de 2025

Desde la Cámara local revelaron que, después de la salida del cepo, algunas empresas empezaron a subir el precio de sus listas. “Aspiramos a que la realidad los golpee porque hoy no hay motivos, el dólar sigue planchado y no hubo modificaciones tributarias por lo que no se sabe por qué de una semana para otra generen estos aumentos”, sostuvo Sergio Cassinerio.