El diputado nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella, repudió la comunicación enviada por el presidente Javier Milei, a funcionarios y personal del Servicio Exterior de la Nación – ISEN- donde los exhorta a presentar su renuncia a “quienes no se encuentren en condiciones de asumir los desafíos que depara el rumbo adoptado en defensa de las ideas de la libertad”.



Mirabella considera que la nota firmada por Javier Milei, “es un verdadero atropello al enorme prestigio, formación y trayectoria de los funcionarios del ISEN y sin ninguna duda, puede llevar a contravenir importantísimos tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre otros, y que fueron suscriptos por nuestro país con jerarquía constitucional”.



El representante de la provincia de Santa Fe en el Congreso de la Nación, consideró que “si bien los diplomáticos deben responder a la política exterior del Gobierno Nacional”, remarcó que “de ningún modo se los puede instar a dar un paso al costado si no comulgan con la ideología del gobierno de turno”.



Mirabella, en el proyecto de resolución que presentó ante sus pares del Congreso, salió al cruce del comunicado presidencial señalando “que esto implica un desconocimiento de la trayectoria, idoneidad y capacitación del cuerpo diplomático de nuestro país y un desprestigio que no pretende ser otra cosa que una amenaza indirecta a los que no se encolumnen detrás de las ideas libertarias”.