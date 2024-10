Falta de transparencia, contradicciones y paralización de obras: las claves sobre las que indagarán los Concejales

La semana pasada, el Departamento Ejecutivo elevó al Concejo Municipal el segundo informe del avance de gestión del Intendente Viotti. Las quejas de los Concejales no oficialistas no tardaron en llegar: “un informe escueto, que sólo aborda tres o cuatros ejes, parecería que el resto del Municipio no existe”, se escuchó decir.

El informe desarrolla las acciones llevadas a cabo en temas relacionados al ordenamiento interno del área de Protección Civil, actas y multas realizadas, renovación de flota municipal, recambio de luces LED e instalación de cámaras de seguridad.

“Alejados de los vecinos, las instituciones y los representantes queda en evidencia la falta de abordaje integral de la ciudad, de trabajo en territorio por parte del actual ejecutivo. No cuenta nada de situaciones sociales, nuevas obras, ni programas educativos”, declaró el edil Martín Racca.

“La transparencia que intenta pregonar la actual gestión está lejos de ser su fortaleza: no se publican las aperturas de licitaciones ni las adjudicaciones, no responden la minutas de comunicación, saltean procesos administrativos fundamentales…” continúo María Paz Caruso.

La mayoría de las preguntas y cuestionamientos provienen del bloque no oficialista integrado por Racca, Senn, Caruso y Soltermam y se centran en el balance que ha enviado el ejecutivo, pero fundamentalmente en lo que éste omitió abordar.

Dólares

Consultan si efectivamente se han vendido los 500.000 dólares que, como declaró el Intendente Viotti, serían utilizados para la compra de maquinaria y el resultado económico que arrojó esa inversión para el Municipio.

En este aspecto el informe presenta una importante contradicción: por un lado afirma que el Plan de Inversión será fundamental para dejar alquilar equipos y ahorrar recursos, pero al mismo tiempo considera que el alquiler demuestra planificación a largo plazo y es fundamental para sostener la prestación de los servicios.

Seguridad

Tema preocupante a nivel institucional ha sido el cruce de integrantes del Ejecutivo con el Fiscal Regional Carlos Vottero, por esto solicitan información acerca de cómo sigue el vínculo y quién es el nuevo interlocutor. Así mismo si aún funciona el Comando Unificado.

También vuelven a resaltar la importancia de contar con información oficial, ya que el municipio declara que los delitos bajan cuando, simplemente hablando con los vecinos, claramente esto no es así: robos a toda hora del día en particular en barrios de la periferia, violencia extrema de algunos hechos, entraderas, entre otras realidades.

Personal de gabinete encubierto

Una de las banderas de campaña fue la reducción del personal de Gabinete. A pesar de esto, se han detectado llamativas facturaciones de honorarios al Municipio de personas que es sabido ejercen roles de jefatura y liderazgo dentro de la estructura municipal, pero que están recientemente dados de alta como proveedores.