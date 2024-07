El martes 30 a las 14 hs en la sede vecinal del Virgen del Rosario, se hicieron presentes los concejales para escuchar los reclamos de los habitantes de este sector de la ciudad. La reunión encabezada por la presidenta del barrio, Ramona Ramallo, se extendió por alrededor de dos horas y, casi exclusivamente, se abordaron reclamos referidos a hechos de inseguridad que se vienen incrementando día a día en el sector.

Entre los vecinos se veían caras de angustia, fundamentalmente en aquellos que narraron en primera persona los hechos a los que fueron sometidos. El ejemplo más escuchado fue el ingreso a domicilios con personas en su interior, dejando un temor que aún perdura, ante la posibilidad de que ocurra nuevamente.

“La urgencia es abordar los hechos que suceden en el sector con las herramientas de prevención con las que cuenta el municipio, patrullaje de la GUR, instalar más cámaras en lugares estratégicos, sumar iluminación LED”, manifestaron los concejales.

Falta de tranquilidad

“Antes no podíamos ir a trabajar tranquilos, sin estar pensando que mientras no estábamos podían entrar a robarnos. Pero ahora no estamos seguros ni siquiera cuando estamos adentro”, manifestó uno de los presentes.

Las personas que cometen los delitos están identificadas, por esto la comunidad entiende que es un problema que puede resolverse sin demasiada complejidad, pero la falta de respuesta agrava la situación.

También lamentaron la ausencia del Secretario de Seguridad del Municipio quien fuera oportunamente invitado a la reunión pero no pudo asistir. Algunos plantearon que no han tenido respuesta o solución cuando acudieron a la herramienta de Ojos en Alerta.