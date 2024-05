Se registraron más de 31.000 declaraciones juradas de docentes y asistentes escolares

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Educación, llevaba registradas hasta el viernes a la siesta un total de 31.090 declaraciones juradas de asistencia a clase, por parte del personal docente y no docente, lo que implicó no adherir al paro del pasado miércoles 8 propuesto por las entidades gremiales del sector. Significa que a esta ese momento, el 41,63% del total de docentes públicos y privados afirmó haber concurrido a trabajar ese día.

En conferencia de prensa, brindada a la tarde en Casa de Gobierno, en Santa Fe, la subsecretaria de Innovación e Integración Digital, Ana Bacolla, detalló que “la declaración jurada se implementó a través de un sistema que tiene el Ministerio de Educación que se llama ‘Mi Legajo’. Es un sistema que es nominal y cuyo acceso es personal e intransferible. Es decir, que una vez que un agente accede y carga la declaración jurada, es imposible que genere otra declaración, o sea que se duplique la carga. En el caso de los agentes que prestan servicio en las escuelas de gestión oficial y de gestión privada les permite la carga de una única declaración jurada”, detalló.

“Los datos preliminares -porque la posibilidad de hacerlo cierra hoy (viernes 10 de mayo) a las 23:59- reportan una dinámica de carga mucho más activa este viernes. Las declaraciones juradas que tenemos cargadas hasta el momento son 31.090, que representan un 41,63% del universo total de personal docente. Si la dividimos por tipo de gestión, tenemos en oficial 17.323 y en privada 13.767”, precisó Bacolla.

Conducta de gremialistas

En tanto, el ministro de Educación, José Goity se refirió a una situación vivida en la mañana de este viernes: “Dos dirigentes gremiales, uno de Amsafé Rosario y otro de Sadop Rosario, hicieron un planteo en el cual simularon una carga de declaración jurada y la subieron para demostrar que eso podía ser fraguado o que se podía mentir. Quiero hacer dos valoraciones al respecto: la primera es que es grave que un dirigente gremial mienta; y la segunda es que es una declaración jurada y solo puede acceder alguien con su propia clave personal, porque esa clave es única, personal e intransferible”.

“A mí lo que más me preocupa, más allá de los aspectos legales, es que estos gremialistas quieren hacer creer que el conjunto de los docentes hace eso. Y yo quiero asegurarles que los docentes no mienten, los docentes son veraces, y nosotros respaldamos al conjunto de la docencia santafesina”, enfatizó el ministro.

Asimismo, Goity destacó la funcionalidad del sistema: “Estas declaraciones juradas se hacen mediante un sistema informático, son datos trazables y nosotros podemos saber quién hizo esa declaración jurada y validarla, y que por lo tanto las declaraciones tienen ese sustento y esa seriedad”.

Respecto a la valoración de los números y el impacto del paro, el ministro sostuvo que “estamos hablando de un 41.63% de docentes y asistentes que presentaron la declaración juradas, y suponemos que se va a incrementar, que probablemente llegue a la cifra que planteamos en su momento de un 50 % total. Me parece importante destacar que empezamos a tener números y no meras opiniones. Porque el desempeño del paro no fue similar en el conjunto de la provincia. Tuvimos localidades en donde el 100% de las escuelas estuvieron abiertas, tenemos departamentos en donde se acercan casi el 90% de las escuelas abiertas, está claro también que hay localidades que, las más populosas como Rosario y Santa Fe, que fueron donde hubo la mayoría de establecimientos cerrados”.

“En gestión privada el acatamiento fue sustancialmente menor. Eso nos tiene que llamar a la reflexión, porque en definitiva son chicos que en un sistema tienen clase y en otro sistema no tienen clase. Nosotros queremos una educación para todos, una educación de calidad para todos y no queremos hacer distinciones entre públicas y privadas, entre el barrio y el centro, entre aquellos sectores más vulnerables y aquellos sectores más integrados, queremos un sistema educativo distinto, de calidad y para todos”, cerró el titular de Educación.