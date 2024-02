El gobernador Maximiliano Pullaro entregó este martes viviendas en Rafaela, las cuales se localizan en Barrio Mora de Rafaela y forman parte del plan Mi Tierra Mi Casa.Además, el gobernador entregó escrituras, recorrió la obra del Hospital Regional, y visitó las instalaciones del Club Atlético Rafaela y La Rural.

Acompañado por el intendente Leonardo Viotti, el gobernador destacó que “vamos a seguir dándole a esta ciudad la importancia que tiene en el contexto provincial, una ciudad que nos enorgullece”, enfatizó al término de las actividades.

En ese marco, detalló que “estamos haciendo inversiones importantísimas. Aquí en Rafaela, la inversión más importante que hace el Estado provincial es terminar con el hospital. Hubo que priorizar algunas obras en función de cómo está la situación económica del país y de la provincia. Hay obras que las vamos a hacer en un plazo y otras en otro y que, tal vez, nos tomemos más tiempo, pero las vamos a llevar adelante”.

“Es un momento de una crisis económica muy grande. Recibimos un estado provincial con un déficit de 130.000 millones, y no recibimos fondos nacionales. Esta situación nos lleva a reprogramar obras, pero más temprano que tarde vamos a retomar y las vamos a hacer”, enfatizó.

Durante su visita a Rafaela, acompañado por integrantes de su Gabinete y autoridades locales, primero recorrió las obras del nuevo Hospital Jaime Ferré, “la obra más grande que tiene en estos momentos en ejecución el gobierno de la provincia de Santa Fe. También visité a las autoridades del Club Atlético de Rafaela, donde dialogamos de dos eventos muy importantes: El Sueño Celeste (el torneo internacional de fútbol infantil) y el Turismo Carretera, que no lo queremos perder, por eso vamos a trabajar al lado de las autoridades del club para poder tenerlo. Después estuvimos en La Rural, donde conversamos sobre el Programa Caminos de la Ruralidad”.

Por su parte, el intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, agradeció la presencia del gobernador y explicó que “hoy entregamos escrituras a muchísimas familias que hacía años las estaban esperando. Esta gestión pudo movilizar, agilizar y gestionar para entregarles a cientos de familias de Rafaela y la región sus escrituras, para tener la tranquilidad de que sus casas siguen y van a seguir siendo sus casas”.

“Luego -continuó- entregamos viviendas que fueron sorteadas hace poco, es hora que las familias ya puedan habitarlas, puedan estar y darle vida a esta obra maravillosa del gobierno provincial. Además, estamos trabajando para terminar obras de viviendas que quedaron inconclusas, gobierno local y provincial gestionando, acompañando y articulando de manera conjunta para dar solución a los vecinos en un tema tan importante como es la falta de vivienda”, finalizó Viotti.

Índices de seguridad

Durante la conferencia de prensa el gobernador fue consultado sobre los índices de seguridad. Sobre ese tema, Pullaro afirmó que “estamos trabajando muchísimo. Si ustedes ven los datos duros, las estadísticas serían por demás de alentadoras, pero no queremos hacer un corte tan pequeño en el tiempo. No canto ni victoria, ni digo que estamos bien”.

En esa línea, marcó que todavía “estamos muy lejos de los parámetros y de lo que pretendemos llevar adelante; lo que sí les puedo asegurar es que vamos a poner el cuerpo y a trabajar para hacer retroceder a los grupos criminales y a los grupos violentos en toda la provincia de Santa Fe. Vamos a trabajar hasta que entiendan que el Estado tiene más poder que los criminales y cada vez la van a pasar peor”.

Paritaria docente

Por último, el gobernador se refirió al paro docente y explicó que “entendemos que con estos niveles de inflación es difícil llegar a fin de mes, pero también lo hemos explicado de cara a la sociedad. A mí me tocó asumir un gobierno que había arreglado que a los empleados públicos les tenía que pagar un 36 % más y no me dejaron los recursos para pagarlo. Con mucho esfuerzo, pagamos 14% en el mes de enero y 20 % en el mes de febrero. Y ahora hacemos el esfuerzo para cubrir esa diferencia y proponemos aumentar sobre la base de diciembre a hoy el 43,6% a todos los empleados públicos de la provincia de Santa Fe”.

“Les pido a los docentes que vayan a trabajar; lo peor que podemos hacer es tener a los chicos y a nuestros hijos afuera de la escuela. Les pido que comprendan el problema y la dimensión de la crisis económica. Estamos recomponiendo ingresos en la medida de los recursos con los que contamos”, finalizó Pullaro.