La escandalosa pelea que protagonizó el cantante de Ke Personaje

El domingo pasado, Emanuel Noir, vocalista del grupo Ke Personajes, fue el centro de un altercado en las calles de Recoleta, Buenos Aires. El incidente ocurrió cuando dos jóvenes comenzaron a tomarle fotos y grabar videos al verlo acompañado por un amigo en la zona.

El suceso tuvo lugar cerca de las 7:50 en la calle Junín al 1700. Agentes de la Comisaría Vecinal 2A de la Policía de la Ciudad acudieron al lugar tras ser alertados de una pelea. Noir, junto a varios hombres, estaba involucrado en la disputa. Al llegar la policía, el cantante explicó que la riña comenzó cuando dos individuos empezaron a fotografiarle y filmarle sin su consentimiento.

La pelea en la vía pública no solo causó revuelo entre los presentes, sino que también motivó a los vecinos a llamar al 911. La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 29, dirigida por Lucio Eduardo Herrera y bajo la Secretaría Única de la doctora Donatto, tomó cartas en el asunto, iniciando actuaciones por lesiones recíprocas.

Horas más tarde, el cantante decidió compartir un descargo en sus redes sociales, donde se refirió a la pelea que protagonizó. “Ajeno a mi trabajo, nadie puede faltarle el respeto ni a mí o a una mujer, menos pegarle”, arrancó exponiendo.

En ese sentido, remarcó que solamente reaccionó a un ataque. “Por eso me paré de manos. Lo que opinen me importa poco. Mi padre me enseñó que me tengo que hacer respetar y no dejar que se pegue a una mujer”, escribió el artista en sus redes sociales. Minutos después, publicó una foto desde un estudio de grabación con la frase “yo sigo”.