El emotivo anuncio de Sol Pérez tras casarse por civil

Sol Pérez y Guido Mazzoni se casaron por civil, luego de cuatro años de novios. La ceremonia se realizó por la tarde en el registro civil central de la Ciudad de Buenos Aires, en el Microcentro porteño y ubicado sobre la calle Uruguay. La modelo lució un vestido blanco con espalda descubierta diseñado por Verónica de la Canal. La celebración se realizará el próximo sábado 25 y contará con un gran festejo en un reconocido hotel de lujo de Cardales.

Después de la emotiva unión, la pareja salió a hablar con la prensa y la panelista sorprendió a todos al anunciar que ya quiere tener hijos.

“Nos vamos una semana de vacaciones más o menos. El año que viene nos iremos (de luna de miel) y capaz que vemos a ver si llegamos con un integrante más de la familia. Vamos a ver, vamos a intentar”, lanzó sin vueltas.

Sobre ese punto, sumó: “Es una idea, pero bueno, viste que uno planea cosas que la vida después dirá”.

En cuanto a la ceremonia, dijo: “Fue recontra emotiva, muy, muy linda. Si la pensábamos no salía tan bien como salió ahora, como que fluyó. La pasé muy mal en la previa, en el venir, y después me relajé un poco porque estuvimos haciendo un móvil, entonces ahí como que dejé la cabeza en el casamiento y pasé como más a disfrutar el momento, pero cuando venía para acá sí me sentía remal, me dolía la panza, estaba muy nerviosa”.

“Siempre soñé con casarme con vestido blanco, con el príncipe azul, pero me sorprendió porque me vino mejor. Lejos de ser un príncipe, es el amor de mi vida. Guido es todo lo que está bien... no tiene maldad. Él dice que yo lo sorprendo, pero él me sorprende a mí todos los días para bien con detalles... me hace sentir la persona más feliz del mundo, me hace sentir que puedo con todo, me acompaña, nos acompañamos mucho, somos un gran equipo”, destacó en referencia a su flamante esposo.

Y añadió: “Elegí y elijo todos los días a la mejor persona para formar una familia”.