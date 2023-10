La confesión del hermano de Bilardo sobre Messi

Jorge Bilardo, hermano del Doctor, habló luego de mucho tiempo, dio detalles de la salud del exentrenador y reveló una curiosidad sobre cómo vive los partidos del capitán de la Selección Argentina que se viralizó en las redes sociales: "Carlos está bien. Se baña, se cambia y come. Está en la casa con un enfermero y ve los partidos. Messi le saca una sonrisa. Cuando hace un gol, se ríe y dice: 'La puta, este juega bien'".

Y además agregó: “Cuando hace un gol de tiro libre, Carlos sabe que los practica. Es más, Carlos le había dicho, cuando Diego (Maradona) era el entrenador, que no jugara tanto a la derecha y vaya más al medio, como lo hace ahora”.

Vale recordar que el entrenador campeón del mundo con la Selección Argentina en México 1986 continúa tratando el síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurodegenerativa que le fue diagnosticada antes de la pandemia.

“Es una enfermedad que los médicos le dijeron que de esto no se va a morir. Se va a morir de otra cosa, pero de esto no. Lo único que no sigue es una charla, una conversación. Por ejemplo, vos le decís: ‘Che, Carlos, hace calor’. Y él te contesta que sí y la corta ahí. Nos reconoce a todos, eso es bueno, pero no tiene la charla de una conversación. Habla poco”, aclaró Jorge.

