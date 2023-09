Leonardo Viotti se quedó con el municipio de Rafaela y se convirtió en el nuevo Intendente de la ciudad

Luis Castellano ya no será el intendente de la ciudad de Rafaela al no lograr revertir la contundente derrota sufrida en las Paso y en su lugar asumirá Leonardo Viotti, quien representando a Unidos para Cambiar Santa Fe (estaba relacionado al sector de Losada, no de Pullaro) se transformó este domingo en el más elegido con una diferencia de 4.500 votos.

Sin lugar a dudas el golpe recibido por Juntos Avancemos a nivel provincial influyó en este resultado en la ciudad de la que es oriundo el gobernador Omar Perotti. Por eso el cambio de signo político se podía presagiar ya en las Paso, en las que el hoy electo nuevo intendente Leo Viotti había superado a Luis Castellano por casi 6.000 votos en forma individual y 8.000 en la sumatoria.

Así, el exconcejal Viotti (desde 2017, por el bloque Cambiemos-UCR) se tomó revancha de lo sucedido cuatro años antes, cuando quedó a más de 8.000 votos del mismo Castellano, quien entonces mantenía el gobierno local pero que esta vez no logró llegar a un cuarto período en la intendencia y de 32 años de justicialismo (desde 1991).