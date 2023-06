Rafaela Emprende: Continúan las capacitaciones a emprendedores

El programa Rafaela Emprende lleva 15 años acompañando a los y las emprendedoras de la ciudad. En este marco, se llevó adelante una capacitación que estuvo a cargo de la contadora Noelia Cipolatti. Se trató del 3° encuentro del módulo 2 del programa "Costos y números para tu emprendimiento". En él participaron más de 25 emprendedores.

Esta edición 2023 cuenta con tres grupos: el de emprendedores tradicionales, emprendedores vinculados a la economía circular y emprendedores vinculados a la economía del conocimiento.

“Estuvimos trabajando todo lo que es costos y, fundamentalmente, lo hicimos desde la planificación estratégica para así continuar con la línea de la herramienta Canvas. Esto es cómo acompañar a través de un análisis económico y financiero del negocio todas las decisiones en pos de esos objetivos y hacia dónde va el emprendimiento”, explicó Cipolatti.

Desde su mirada, resaltó el aporte del módulo para los emprendimientos: “Por ahí uno está en la vorágine de lo operativo, de toda la parte más técnica o del producto o el servicio. Es como un pulpo atajando penales por todos lados porque hay que hacer las compras, hablar con proveedores, las ventas y subir contenido. Lo que se deja de lado es toda la parte administrativa y de registros, pero registros que sirvan para la toma de decisiones y cómo analizar esos números y registros para poder tomar decisiones”.

Recordemos que Rafaela Emprende fue creciendo, modernizando y consolidándose con el correr de los años, basándose en dos ejes: la educación y el trabajo. Así como también en la implementación de distintas acciones, entre ellas, talleres de reflexión en los que, con una mirada crítica, el programa fue sometido a evaluación con el fin de mejorarlo.

La potencia institucional del programa, el ADN emprendedor de Rafaela, la decisión política del Municipio son algunos de los motivos que hacen que Rafaela Emprende no detenga su marcha y se transforme en una política de Estado en Rafaela.

Aprender a planificar

Beatriz, de “Santa Pacha" (emprendimiento de medicina y cosmética natural) contó: “Lo que vengo transitando es muy interesante, me ayuda a estructurar un poco ya que el emprender está en todos lados y hace un poco de todo. La idea es organizar el tema de costos, de ingresos y planillas. Eso es lo que, al emprender, más cuesta porque nos gusta hacer y estar ahí con las manos en la masa, pero toda esa parte me faltaba. Hasta ahora todo muy útil, lo vengo implementando y me encanta”.

“Me di cuenta, en primer lugar, que me faltaba sentarme a pensar el negocio. Uno va haciendo y el emprender es muy instintivo, se relaciona con las sensaciones y me di cuenta de que me faltaba sentarme a pensar qué cliente tengo, qué estrategia, y armar el plan de negocios”, sumó.

A su turno, Verónica, de “Qhalikay Tisianas”, terapias holísticas (emprendimiento que se refiere al poder de las yerbas resumidos en una tisana con diferentes propiedades) dijo: “La idea era comenzar a hacer este curso para poder organizarme y poder enfocarme más en lo que significa emprender ordenadamente, establecer puntos, jerarquías, prioridades, poder hacer un desarrollo contable, reinvertir, expandir mi emprendimiento y que la marca, que significa vida sana, logre su expansión, llegando a la comunidad con mis productos de valor”.

“Me di cuenta de que fui haciendo las cosas planificando desde otro lugar. Entonces, ahora lo que hice es planificar diferente y logré una mayor expansión”, cerró.