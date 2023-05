Carina Zampini una participante de Pasaplatos la dejó hablando sola: “Chau, chauu”

En los programas suelen pasar todo tipo de situaciones, con momentos divertidos y hasta incómodos. En esta oportunidad, en el ciclo Pasaplatos (El Trece) la conductora Carina Zampini se sorprendió cuando una de las participantes, Lucimar Jordao, la dejó hablando sola.

Todo comenzó cuando la concursante estaba preparando una de las recetas que solicitó el jefe de cocina Roberto Ottini: milanesas de berenjena con puré. Mientras estaba cocinando, la presentadora se acercó a la participante y le dijo un halago: “Amo esa actitud que tenés, esa onda para hacerle frente a todo. Ya vi que estás ordenada, que Juan te indicó todo. Más vale que hoy no quedes para el día de eliminación”.



Lucimar le contestó: “Sí, pero si pasa la voy a romper igual”. Luego, señaló en tono de reproche: “Se equivocaron conmigo Cari, se equivocaron”. Zampini cambió el foco de la conversación y le consultó sobre el apoyo que su familia. La participante brasileña se emocionó y le contestó: “Tengo un nieto, que dice ‘a mi abuela la quiero ver’, está emocionado. Tiene nueve años y me dice: ‘abuela sacá a todos’ “.

La conductora quiso saber más de su nieto y siguió haciéndole preguntas. Pero, Lucimar se puso nerviosa porque no le quedaba mucho tiempo y tomó una drástica decisión. “Chau, chau Carina, chau chau”, dijo la concursante y salió corriendo. Carina se sorprendió por el abrupto corte en la conversación y aseguró: “Me dijo: ‘Chau, chau Carina’ y me dejó. Me dejó sola”. Unos segundos después aclaró: “Se fue a buscar algo. Ella no se detiene”.

Tras el éxito del programa, El Trece estrena este lunes 22 de mayo a las 18.30 una nueva versión del formato Pasaplatos pero con la participación de famosos. Con la conducción de Paula Chaves, dieciséis personalidades del mundo del espectáculo, la moda y el deporte competirán a lo largo de once programas para donde mostrarán sus aptitudes para la cocina, ante las devoluciones de dos de los chefs, Pablo Massey y Juan Gaffuri.

En la primera instancia de competencia, la conductora le anunciará a los famosos qué deberán preparar, y los que se sientan cómodos y confiados para realizarla, se postularán para el desafío. Claro que Chaves tendrá la última palabra para seleccionar a los cuatro que participarán en esa primera ronda de cocina.

Durante cada día de la semana, cocinarán ocho famosos en dos rondas de cuatro con las recetas como únicas referencias y la asistencia del chef Roberto Ottini, que cumple el rol de jefe de cocina y estará en contacto directo con cada uno de los famosos. Al otro lado del pasaplatos, sin tener contacto visual con ellos, los dos chefs degustarán cada preparación y según sus decisiones, se presentarán escenarios diferentes.

Los famosos que formarán parte de esta edición son Aníbal Pachano, Geraldine Gege Neumann, Silvina Escudero, Sebastián Cobelli, Fernanda Vives, Ximena Capristo, Gabriel Oliveri, Gladys La Bomba Tucumana, Jorge Carna Crivelli, Evelyn Von Brocke, Sofía Macaggi, Maximiliano Chanchi Estévez, Yanina Screpante, Teresa Calandra, Evelyn Scheidl y César Juricich.

De esta manera, Paula Chaves volverá a estar al frente de un ciclo vinculado a la cocina luego de las dos temporadas de Bake Off que se vieron por Telefe. El programa que estaba orientado a la pastelería, tuvo su gran éxito durante la primera parte de la pandemia -con la recordada consagración y luego sanción de Samanta Casais- y una segunda temporada con menor suceso el año pasado.

