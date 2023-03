Día Mundial de los Derechos de las y los Consumidores

El 15 de marzo de 1962, bajo el lema “Consumidores', por definición, nos incluye a todos” ("Consumers, by definition, include us all") el entonces presidente de Estados Unidos, Jhon F Kennedy, emitió un mensaje en el Congreso de EEUU referido a distintos aspectos inherentes a la protección de los derechos de consumidores y usuarios, estableciendo, por primera vez el tema en la agenda pública. Y en 1985 la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 15 de marzo como el Día Mundial de los Derechos del Consumidor.

En nuestro país, desde 1993, las y los consumidores se encuentran protegidos por la ley 24240 de Defensa del Consumidor, que establece principios, de cumplimiento obligatorio, en pos de la protección de las y los consumidores y prevenir la vulneración de derechos. En 1994 dichos principios fueron receptados por la Constitución Nacional.

En conmemoración a este día, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) dependiente de la Secretaría de Gobierno y Participación local, insta a la ciudadanía a reflexionar, informarse y hacer valer sus derechos como consumidores.

“Todas y todos somos consumidores. Diariamente celebramos pequeños o grandes contratos de consumo, que tienen injerencia en casi la totalidad de nuestras acciones, de nuestra vida. Desde el servicios de energía eléctrica que usamos en nuestro hogar, la obra social o plan de medicina prepaga que cubre nuestras necesidades médicas, de salud, hasta las más sencillas como la adquisición de los alimentos del día o de contrataciones con fines de esparcimiento o de, “darse el gusto”. Todas estas situaciones y muchas más, son parte o fueron parte de una relación de consumo. De ahí la importancia de conocer y ser conscientes de nuestros derechos”, expresó la responsable de la OMIC, Cecilia Burdisso.

“Algunos de las situaciones que más se reclaman en la oficina tienen que ver con la vulneración a los derechos de libertad de elección, a la información cierta, clara y detallada, al cumplimiento de la oferta y la publicidad, de la garantía y provisión de servicio técnico, a la protección de la salud y seguridad y de los intereses económicos de las y los consumidores”, comentó Burdisso.

“La OMIC funciona hace ya 20 años, y en el último tiempo, con la incorporación de la recepción online y la gestión electrónica de reclamos, la cantidad de gestiones se ha duplicado durante el 2022. Vemos una tendencia a que esta situación se repita durante este año, ya que contamos en lo que va del 2023, con casi un 66% más de gestiones realizadas y en curso que el mismo período el año pasado. Creemos que esto se debe en parte a que cada vez más consumidores y consumidoras conocen cuales son sus derechos como tales”, manifestó Vanesa Macagno, coordinadora de Relaciones Vecinales y Participación, área donde lleva a cabo sus funciones las OMIC.