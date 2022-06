El Museo Urbano Poggi inauguró tres muestras

Con una intensa agenda, el Museo Municipal de Arte “Dr. Urbano Poggi”, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rafaela, inauguró este viernes tres nuevas exposiciones, acompañadas de actividades especiales realizadas en diferentes espacios públicos e instituciones de la ciudad.



En la sala I se puede visitar la muestra “GQDNSD. Gente que dice no saber dibujar”, de Pablo Ramborger, artista visual proveniente de La Plata y coordinador del Espacio Don Bardo.



Se trata de una propuesta que busca a través del dibujo, construir un lenguaje público y democrático. El proyecto surge de escuchar, especialmente de parte de gente adulta, decir que no saben dibujar, y tiene como finalidad rescatar esos trazos contenidos y acceder a puntos de vista que no se expresan y son descartados habitualmente por ciertos estilismos o cánones vigentes de lo que se considera obra de arte.





Es así que luego de recibir varios dibujos de familiares y amigos, Pablo Ramborger crea la “mesa portátil” para llevar la propuesta al espacio público e incentivar a las y los transeúntes a dibujar. Muchas de las obras surgidas en ese ámbito callejero hoy están plasmadas en murales y en libros de ediciones únicas que se pueden ver en la muestra exhibida en este momento en la sala del MMAUP.





Actividades especiales

Como parte de esta iniciativa, la mesa portátil también llegó a Rafaela y estuvo presente durante la jornada del jueves en dos espacios públicos de la ciudad. Por la mañana, en bulevar Santa Fe y 9 de Julio, frente al Museo Histórico Municipal, y por la tarde, en la Plaza Monseñor Héctor Romero de barrio 2 de Abril. Una serie de pinturas del Renacimiento fueron los disparadores para que las personas se animen a tomar lápiz y papel.



Además, el mismo viernes, Ramborger ofreció dos charlas en diferentes instituciones de la ciudad: la Casa del Adolescente y la EEM Nº 476 “Joaquín Dopazo” donde dialogó con las y los jóvenes acerca de su proyecto e invitó también a realizar sus propios trazos.



Todos los dibujos generados en las actividades especiales mencionadas serán recopilados en un libro de GQDNSD - Rafaela.



Ficciones domésticas

En la sala II se inauguró la muestra temporaria “Ficciones domésticas” de Colectiva Transitoria, integrada por las artistas santafesinas Tusi Horn, Karina Mendoza, Valeria Barbero, Gisela Molina y Micaela Carlini y con curaduría de Raquel Minetti.

La misma está compuesta por una serie de instalaciones de piezas cerámicas realizadas en arcilla y barro de la zona principalmente, además de otros elementos.



“Nos une la pasión por el barro y las charlas que van des-tramando, paralela a la construcción de la obra, las historias cotidianas de cada una”, explicaron las artistas que integran esta colectiva.





Se reunieron para una convocatoria de proyectos expositivos destinados a Museos y Espacios de Arte, de la Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de Santa Fe. El proyecto “Ficciones domésticas” fue seleccionado y durante la muestra, activaron el espacio del Centro Experimental el Color con performances, lecturas y charlas. Ahora continúan recorriendo otros lugares, entre ellos, la ciudad de Rafaela donde inauguraron este viernes.

Los años filosos

Por último, en la sala I también se inauguró ese mismo día “Los años filosos” de Juan Ignacio Valenti, joven artista nacido en Rafaela y radicado actualmente en Buenos Aires. Su proyecto fue uno de los ganadores de la convocatoria AJA! (Artistas Jóvenes Activos) 2021-2022.



Los años filosos es una instalación de tres pinturas de gran formato que forman un tríptico. Son retratos de adolescentes tardíos en situaciones ambiguas, pero definidamente tensas. Hay una fuerza invisible que actúa sobre sus cuerpos. Las pinceladas que los construyen son cambiantes y rítmicas. Las composiciones son centrífugas y se cierran a sí mismas.



En las obras hay una influencia marcada de la pintura ingenua argentina. Los recursos utilizados parten en su mayoría de esta tradición pictórica: planos rebatidos, escorzos imposibles, temas banales, proporciones ilógicas. Lo mismo pasa con los elementos presentes: floreros, reproducciones de obras, vistas de habitaciones, zapatos, personajes intrascendentes. Pondera un clima intimista: todo sucede en la intimidad de la casa, poniendo el ojo en una serie de gestos heredados que son pasados por alto pero que rigen el mundo de estos personajes.





Horarios

Las tres muestras estarán expuestas hasta el 7 de agosto de 2022 y se podrán recorrer de martes a viernes de 9:00 a 20:00 y los domingos de 16:00 a 19:00, con entrada libre y gratuita.