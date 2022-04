¿Cómo evitar las estafas telefónicas o electrónicas?

La Municipalidad de Rafaela brinda una serie de recomendaciones para evitar caer en estafas telefónicas.



En ese sentido, vale remarcar que, en general, son adultos mayores las personas que son engañadas ante supuestas situaciones que involucran a familiares.



La estrategia se basa en llamadas a teléfonos fijos (de línea) y, en menor caso, a celulares. Incluso, esas llamadas suelen ser hechas en horas de la madrugada con la intención de tomar a la persona dormida. De tal manera, se logra confundir con mayor facilidad.



Las modalidades de engaño más recurrentes a las que la ciudadanía debe prestar atención son:

• Supuesto secuestro de familiares.

• Supuesto familiar que solicita datos bancarios para acceder a una cuenta.

• Supuesto agente policial que informa sobre el accidente de un familiar.

• Supuesto personal de salud que pide datos para emitir turnos de vacunación contra el coronavirus.

• Supuesto ejecutivo bancario ofreciendo promociones por tiempo limitado.

• Supuesto operador de una empresa que se comunica para avisar que ganó un premio.

• Supuesto operador de Anses con motivo del hipotético otorgamiento de la Reparación Histórica.



Cómo procede un estafador o estafadora

En todos los casos, la maniobra de quien realiza el llamado consiste en decir un nombre coincidente con el de un familiar, vecino, amigo o persona cercana a quien atiende la llamada.



Esa coincidencia le abre la puerta al estafador o estafadora para que obtenga la información necesaria para concretar una transacción bancaria, llevar dinero a un lugar o que una persona visite el domicilio del damnificado o la damnificada.

Tener en cuenta

Para evitar pasar por estas situaciones ingratas se recomienda lo siguiente:

• Cortar la llamada si no se conoce a la persona que está llamando.

• No entregar información personal a desconocidos.

• En lo posible, evitar que los niños atiendan el teléfono.

• Si se identifica como familiar, amigo o vecino, cortar y llamar a esa persona para ratificar que es verdad.

• Tener una palabra clave entre familiares, amigos o vecinos para reconocerse mutuamente al momento de un llamado telefónico.

• Tener cuidado con la información personal que se publica en redes sociales. Sirven para facilitar acciones delictivas.

• Si se trata de una promoción bancaria o de cualquier tipo, contactarse con el banco o la empresa promotora para verificar que es cierto.

En cuanto a los medios electrónicos digitales se aconseja:

• Bloquear el acceso al celular con un código de bloqueo, un PIN o un mecanismo de biometría.

• Actualizar regularmente las aplicaciones y el sistema operativo del celular para tener las últimas actualizaciones de seguridad.

• Nunca instalar aplicaciones por fuera de Play Store o App Store ya que no se puede garantizar que sean legítimas.

• No usar la misma contraseña para diferentes cuentas, sobre todo, si son de alto riesgo como las de los servicios bancarios o comerciales.

• No divulgar las contraseñas bajo ningún concepto por más que sean solicitadas a través de llamadas telefónicas que parezcan ser genuinas.

• No utilizar información personal como fecha de cumpleaños o aniversarios, patente de vehículo, nombre de la mascota, direcciones o cualquier dato que pueda ser obtenido por un defraudador.

Centros de atención

En caso de recibir un llamado sospechoso o percibir alguna acción que resultare extraña, poco habitual al respecto de lo mencionado con anterioridad, se debe hacer la denuncia en cualquiera de los siguientes sitios:

• 105 de la Guardia Urbana Rafaelina (GUR) o 911.

• Centro Territorial de Denuncias; Las Heras 98, teléfono (03492) 506 950.

• Fiscalía Regional N°5 del Ministerio Público de la Acusación (MPA); Necochea 443, teléfono (3492) 453 066.

• Cualquier comisaría de la ciudad.

• Denuncia online en la página web del MPA:https://mpa.santafe.gov.ar/iris/