Mirabella: "No queremos ir para atrás a un Sistema Político que privilegio el Sistema Financiero y Destruyó Empresas y el Empleo"

El senador nacional y candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Roberto MIrabella, participó hoy del debate de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Santa Fe que se realizó en la sede de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario donde afirmó: "No queremos ir para atrás ni a la pandemia y a un sistema político que privilegió el sistema financiero, destruyó empresas y destruyó el empleo". Además remarcó la extraña situación de los candidatos que no viven en la provincia y ejemplifico: "Si mañana viene alguien que vive en un barrio cerrado de San Martín de los Andes queriendo defender a la gente de Caballito o de Saavedra o Ramos Mejía parecería raro, pero acá viene alguien que vive en un country en Tigre y dice conocer y defender a Santa Fe".

En ese sentido expresó: "Nosotros hemos armado un gran equipo con Marcelo Lewandowski como nuestro candidato a senador nacional, que ganó las elecciones acá en el departamento de la capital en el año 2019, con María de los Ángeles Sacnun, con una lista compuesta por una gran cantidad de personas, jóvenes con experiencia, intendentes, presidentes comunales de distintos lugares de la provincia" y sostuvo: "No queremos que se frene a Santa Fe. Hemos construido una importante impronta productiva para desarrollar un importante acceso al crédito para las fuerzas económicas de nuestra provincia. Hemos llevado adelante una gran cantidad de gestiones para tener hoy inversión pública real en cada ciudad y en cada pueblo de la provincia que se ve reflejado el rutas, en obras de cloaca, agua, en retomar gasoductos que estaban parados hace 4 años, en concretar la autopista 33, que fue 27 veces anunciada. No queremos que Santa Fe se frene, ni que pare y que se detenga. No queremos detener el crecimiento".

El debate se dividió en tres bloques con una temática preacordada. En materia de educación Mirabella sostuvo la necesidad de "impulsar una ley de garantía del derecho a la educación que, de alguna manera, ponga la obligación en la responsabilidad ciudadana y en una serie de instituciones provinciales y locales. Hay que incluir a los gobiernos locales, a las instituciones escolares, a los ministerios de desarrollo social, de salud, de trabajo, en una red de cuidado para que este derecho y estas acciones que tengan que ver con la obligatoriedad efectivamente se realicen y que garanticen que todos los chicos y chicas estén en la escuela". Además manifestó que "tenemos que avanzar en la discusión de una nueva ley de educación superior" y recordó que él ya presentó un proyecto en ese sentido y les pidió a las y los legisladores que ingresen que lo acompañen con su voto porque "las universidades son claves en el desarrollo provincial y nacional". Por último, en la temática educación, situó a la escuela como "factor central en la formación de nuestra gente, que además, iguale oportunidades con herramientas como el Boleto Educativo Gratuito".

En el eje de economía y trabajo, el candidato a diputado nacional por el Frente de Todos afirmó que el foco debe estar puesto en la "consolidación del modelo económico que apuesta a la industria nacional, que apuesta por la generación de empleo genuino, de calidad y registrado". Además resaltó que. "Santa Fe encabeza la reactivación económica y productiva de Argentina, a través de políticas que promueven el consumo y la recomposición del poder adquisitivo, como la Billetera Santa Fe o el Programa Primer Empleo". Por otro lado, MIrabella recordó que: "Santa Fe aporta más del 30% de la recaudación nacional por derechos de exportación y que antes una parte de eso venía a las provincias y municipios fue eliminado por el gobierno nacional que gobernó la Argentina en el año 2018" con lo cual propuso "rediscutir el carácter federal del desarrollo económico nacional a partir de la creación de un fondo de compensación a las provincias exportadoras de productos agropecuarios". También detalló que: "estamos trabajando en la conformación de un fondo de inversión de 300.000.000 de dólares con el sector privado en la provincia de Santa Fe para tener 500 start ups tecnológicas de acá los próximos 10 años".

En el tema seguridad Mirabella dijo: "me parece central que todos lo que lleguemos al congreso nacional de la provincia de Santa Fe tengamos un acuerdo para que avance de la Reforma de la Justicia Federal" y planteó la necesidad de "avanzar en algunos instrumentos de investigación criminal, en algunas reformas procesales penales, de repensar el sistema de inteligencia, reveer el tema de protección de testigos" y remarcó que se debe "avanzar en la condena en algunas tipificaciones de delito cómo es la confabulación para cometer homicidios y la contratación de sicarios, que eso pasa mucho en nuestra provincia". También reconoció que este tema tiene aristas sociales por eso "es clave la presencia del Estado, abriendo escuelas, zonas urbanas, construyendo viviendas, mejorando socialmente la provincia".

Junto al candidato a diputado nacional Roberto Mirabella participaron del debate la mayoría de los candidatos que encabezan las nueve listas que competirán el 14 de noviembre por las nueve bancas que se renuevan por Santa Fe en el Congreso Nacional.