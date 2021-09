Este martes, en el Salón Verde de la Municipalidad de Rafaela, se llevó a cabo el acto de apertura de sobres con ofertas para la licitación pública correspondiente a la construcción del primer jardín de infantes con infraestructura pospandemia de nuestra ciudad.

El acto contó con la presencia del ministro de Gestión Pública de la Provincia de Santa Fe, Marcos Corach; el senador provincial por el Departamento Castellanos, Alcides Calvo; el intendente Luis Castellano; la secretaria provincial de Gestión Territorial Educativa, Rosario Cristiani; la secretaria provincial de Arquitectura y Obras Públicas, Leticia Battaglia.

La obra se realizará en terrenos donados por la Municipalidad de Rafaela que se encuentran ubicados en barrio Belgrano. Allí se construirá un edificio adaptado a las nuevas circunstancias, con ámbitos más saludables, eficientes y seguros destinados a la educación de los niños y niñas de nuestra ciudad.

Su plazo de ejecución es de 210 días y el presupuesto oficial es de 109.511.716 pesos.

Obras, necesidades y cercanía



Marcos Corach dijo: “Es la primera vez que me presento en un acto en mi ciudad como ministro. Estamos acá para hacer lo que tanto nos gusta a los rafaelinos y a los que creemos en el proyecto que encabeza el gobernador Omar Perotti: poner en marcha obras, atender necesidades, estar cerca. Vinimos a poner en alto el valor de la educación porque es uno de los pilares con el que contamos para nuestro presente y nuestro futuro”.

“El Boleto Educativo Gratuito, El Boleto Educativo Rural es una clara muestra de la definición política tomada por Omar Perotti a la hora de favorecer la educación para todos y todas. Para Rafaela es trascendental tener un jardín con las características del que propone el Gobierno de la Provincia”, mencionó.

La mirada vuelve hacia Rafaela



Por su parte, Luis Castellano expresó: “Con la apertura de sobres para la construcción de este jardín estamos generando algo a lo cual nuestra ciudad no estaba acostumbrada. Esto es una muy buena noticia porque respalda lo que venimos diciendo desde siempre: que Rafaela y la región fueron desatendidas por los gobiernos provinciales anteriores y, hoy, la mirada vuelve, restaurando algo que nunca debió dejar de hacerse”.

“Esto, en educación es letal. No porque no hayamos donado los terrenos -porque, de hecho, donar estas tierras nos demandó muchas gestiones para que la Provincia pueda crear la escuela-, sino por otros terrenos que hace varios años tenemos donados -uno en el Norte, propiedad del Instituto Municipal de la Vivienda y uno en el Sur-. Tierra había, decisión municipal había. Lo que faltaba era la decisión política e inversión para poder llegar a lo que hoy estamos teniendo. El senador Alcides Calvo está trabajando en un terreno para una tercera escuela en el Oeste”, manifestó el mandatario.

“En cuanto a este jardín, hemos recorrido varias veces la Escuela Languier y observamos la enorme necesidad que existían de contar con otra escuela. Entonces vimos que el terreno que está enfrente, que en su momento lo habíamos cedido al Club Argentino Quilmes para que se instale con sus escuelitas deportivas, con el trámite legal correspondiente lo pudimos donar al Gobierno de la Provincia para que rápidamente se inicie el proyecto”, comentó Castellano.

“Estoy gratificado con las condiciones de diseño del jardín porque, cuando decimos que la salud atravesará cada una de las políticas públicas, estamos hablando de que la pandemia ha transformado el diseño de las escuelas, los espacios públicos, las ciclovías, los ciclocarriles, el transporte público. Si no entendemos que la mirada de la salud marcará cada una de las cosas que hacemos, es porque no comprendemos lo que nos pasó y está pasando. O sea, si antes era importante el proceso de lo ambiental, colectores solares, transformación energética, ventilaciones cruzadas, ahora, se ha acelerado”, concluyó el intendente.

El futuro está en las aulas



A su tiempo, Rosario Cristiani dijo: “Esto es una política pública que se encuentra desarrollando el gobernador Omar Perotti y tiene que ver con la expansión del sistema educativo, en este caso, con el nivel inicial. Venimos a traer a la ciudad una reparación. Somos conscientes que durante muchos años la ciudad de Rafaela ha sido postergada, no porque no hubiesen necesidades concretas, sino porque no hubo decisión política”.

“La que hoy denominamos escuela pospandemia tiene que tener la flexibilidad porque no ya no va a ser la misma, el tránsito por la escuela no será el mismo, las actividades no serán las mismas y necesitamos una estructura acorde a la novedad que imponen los tiempos de pospandemia. El uso de las nuevas tecnologías para desarrollar eficiencia energética, espacios amplios y ventilados y todo apuntado a lograr una mayor calidad en educación. La educación es un derecho que todos tenemos. Es un bien social a cuidar y expandir y este gobierno tiene claro ese objetivo porque, como dice el gobernador, el futuro de la provincia está en las aulas”, señaló la funcionaria.

Construcción eficiente y en seco



Finalmente, Leticia Battaglia explicó: “Esta es la segunda escuela pospandemia que estamos licitando en la provincia. Son las primeras del país de este estilo y su diseño tiene que ver con un cambio en la dimensión de los espacios educativos en todos los niveles. Los criterios básicos son similares”.

“Para este proyecto, el gobernador Omar Perotti nos pidió que lo pensáramos con criterios sustentables y con ambientes saludables. Entonces, a partir de la experiencia que tuvimos con el diseño de espacios para ubicar camas críticas, en las escuelas aplicamos exactamente lo mismo, basándonos, con nuestro equipo técnico, en las normativas aconsejadas por la Organización Mundial de la Salud”, manifestó.

“En cuanto al proyecto, se contemplan ventilaciones cruzadas y renovación mecánico de aire en todas las aulas, inyectado a partir de aire puro de acuerdo a la demanda de cada espacio. Cada aula cubierta contará con un aula abierta para que puedan dar clases hacia el exterior. Asimismo, se priorizará la iluminación natural para lograr calefacción natural. En el caso del jardín, las cuatro aulas contarán con flexibilidad espacial para que los niños y niñas puedan moverse libremente”, indicó.

“Por otra parte, la construcción será eficiente y en seco. Contendrá platea de hormigón; uso de hierros de acero reciclable; paneles con núcleo térmico; vidrio con doble vidriado hermético y film de protección solar y de seguridad; energía fotovoltaica; baños con suministro de agua caliente por energía solar; colectores de agua de lluvia para uso sanitario y riego, fundamentalmente, para huertas saludables. Una característica especial es que los chicos y chicas podrán circular descalzos ya que las aulas contarán con loza radiante con energía solar”, comentó.

También estuvieron presentes el subsecretario provincial de Planificación, Omar Romero; la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero, el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino; la secretaria de Educación, Mariana Andereggen, el delegado regional de la Región III de Educación de la Provincia de Santa Fe, Gerardo Cardoni; la directora del Jardín de Infantes Nº152 “Alfonsina Storni” y sus anexos, Patricia Castagno; el concejal Jorge Muriel y autoridades educativas, entre otros.

Oferentes



A la licitación pública se presentaron dos empresas: BFM S.A., con una cotización de 116.500.000 pesos y Dinale S.A., con una cotización de 119.530.753,55 pesos.