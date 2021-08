Este martes, en el Salón Verde de la Municipalidad de Rafaela, se realizó una reunión organizativa con vistas a la realización de la competencia de Turismo de Carretera los días 10 y 11 de septiembre en el Autódromo Ciudad de Rafaela.

En la misma estuvo presente el intendente Luis Castellano junto al presidente de Atlético de Rafaela, Silvio Fontanini; y el presidente de la subcomisión de Automovilismo de la entidad, Adrián Sanmartino, quienes dialogaron con integrantes del Gabinete local y representantes de las fuerzas de seguridad y emergencias para definir distintos aspectos relacionados con la organización de la carrera que se desarrollará en un contexto especial, teniendo en cuenta la contexto sanitario.

Al respecto, Luis Castellano dijo: “Es una alegría poder volver a organizar una carrera de Turismo de Carretera. Sabemos lo que eso significa como desafío para Rafaela, la provincia y el país. Asimismo, nos obliga a trabajar de una manera distinta porque es una carrera diferente. El folclore que estábamos acostumbrados a ver, con la gente quedándose en el circuito a comer un asado, pasando la noche dentro del Autódromo, no va a existir”.

“Lo que manda acá es la cuestión sanitaria y lo que estamos organizando se basa en la situación actual. Habrá un cupo limitado de ingresos; no va a poder asistir gente de afuera de la ciudad;, las entradas se venderán a rafaelinos, rafaelinas y socios del club; se pondrá en práctica un esquema de control estricto; al ser un espacio al aire libre y amplio, se ubicará a los presentes en determinados sectores. Será un gran desafío. Estamos llevando adelante un esquema de vacunación muy intenso y eso posibilita que no remonten los casos, dándonos la oportunidad de organizar la carrera”, manifestó.

“La carrera de TC es un evento de característica nacional. Por eso, la clave para su organización está en el apoyo de la Provincia y el gobernador Omar Perotti, junto a la vinculación con la ACTC que decidió hacer la competencia otra vez en Rafaela. Ahora bien, si cada uno ejerce su responsabilidad individual, colaborará para que todo salga bien”, remarcó el titular del Ejecutivo local.

Volver, pero con muchos cuidados



Por su parte, Silvio Fontanini expresó: “Es una carrera que podemos volver a hacer, pero con muchos cuidados. Acá manda la cuestión sanitaria, con lo cual debemos prever todos los protocolos. Podrá asistir una cantidad limitada de espectadores, pero lo bueno es que podemos ir volviendo de a poco al desarrollo de este tipo de actividades”.

“La idea es vender entradas solo a socios de Atlético de Rafaela a gente de nuestra comunidad, con lo cual, se realizará de manera física -presencial- y no por internet. En ese marco se brindará toda la información con las limitaciones que existirán derivadas de la cuestión sanitaria. En ese sentido, no se podrá acampar ni quedarse a pasar la noche dentro del Autódromo; solo se permitirá el ingreso de vehículos de menor porte -no camiones, no casillas rodantes, no colectivos-”, indicó.

“Hoy, estamos pensando en la puesta a la venta de 3.500 entradas. Esto es menos del 10 por ciento de la gente que usualmente acude a este tipo de eventos deportivos”, mencionó.



“Como la fecha ya estaba asignada para Rafaela, la determinación de que ese mismo fin de semana se desarrollarían las P.A.S.O., hizo que la actividad se lleve a cabo el viernes 10 y sábado 11. Por lo tanto, la carrera final del sábado terminará alrededor de las 15:00 y el predio quedará desalojado aproximadamente a las 17:00. De esa manera, no habrá inconveniente para que las fuerzas de seguridad puedan trabajar de modo normal el día del acto electivo”, señaló.

También estuvieron en el encuentro el secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit; el secretario de Gobierno y Participación, Marcelo Lombardo; la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero; la secretaria de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso; el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; el subsecretario de Servicios Públicos y Transporte, Franco Sanmartino; el subsecretario de Deportes y Recreación, Ignacio Podio; el director de la Guardia Urbana Rafaelina, Gabriel Fernández; el director de Protección Vial y Comunitaria, Ezequiel Postovit; el jefe de la División de Protección Civil, Diego Álvarez, la subjefa de la Unidad Regional V de Policía, Marcela Fernández, el jefe del Escuadrón Vial Rafaela de Gendarmería Nacional, Hernán Chamorro; representantes de Policía de Seguridad Vial y de Bomberos Zapadores, entre otros.