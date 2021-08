La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses), organismo a cargo de Fernanda Raverta, ofrece en conjunto con el Banco Nación un nuevo beneficio a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Se trata del Plan Mi Compu, que ofrece préstamos de hasta 300.000 pesos con un plazo de devolución hasta en 40 cuotas.

El objetivo del dicho programa es favorecer la compra de equipos tecnológicos, ya que los beneficiarios que sean titulares de jubilaciones y pensiones podrán adquirir computadoras de escritorio, notebooks, netbooks, tablets y mochilas solares.

El mismo, se encuadra en el contexto pandémico, en el cual los productos tecnológicos fueron clave para la comunicación.

Notebooks para jubilados de ANSES: cuáles son los requisitos para acceder al Plan Mi Compu

Para acceder a los préstamos para la adquisición de equipos tecnológicos, los jubilados y pensionados que estén interesados, deberán sacar turno en https://www.bna.com.ar/Personas/Turnos y acercarse a una sucursal del Banco Nación. Una vez allí, deben solicitar el Plan Mi Compu para jubilados.

Plan Mi Compu: ¿que se debe presentar para realizar el trámite?

Para poder acceder a los beneficios de este plan, los solicitantes del préstamo deben presentar:

Documento Nacional de Identidad (DNI) y fotocopia del mismo.

Clave Única de Identificación Laboral (CUIL), reconocida por ANSES.

Últimos dos recibos de cobro de jubilación o pensión.

Último resumen de la Tarjeta de crédito, o factura de un servicio fijo (a título de ejemplo: luz, gas, impuesto inmobiliario, telefonía fija, etc.), a nombre del solicitante, u otro a satisfacción de la Instancia Ejecutiva de crédito interviniente a fin de establecer el domicilio del mismo.

Plan Mi Compu para jubilados de ANSES: cuáles son los modelos de computadoras

Con los montos, los jubilados y pensionados del Plan Mi Compu, podrás acceder a computadoras de escritorio y notebooks que pueden consultarse en el siguiente link: https://bnajubilados.tiendaexo.com/.

Entre los productos disponibles, se destacan:

Tablet EXO WAVE I101

Notebook EXO Smart MCF-CN49/L37/M37 + Mochila Solar EXO Energy

Notebook EXO Smart MCF-CN49/M37/L37

PC EXO Ready Triton MCF D90

PC EXO Ready Triton D90

All In One EXO Style C2-A88/X4

Notebook EXO Smart ST83/S3/XQ3C

Los envíos se realizan sin cargo a todo el país.

Ambito