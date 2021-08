Liga Rafaelina de Fútbol: Todo programado para el regreso de los torneos

A la espera del nuevo DNU, el Consejo Directivo programó las fechas para el próximo fin de semana: sábado inferiores, domingo primera y femenino. En caso de que el decreto provincial no permita el ingreso de espectadores a las canchas, el viernes habrá una nueva reunión para definir los pasos a seguir. El fin de semana pasado la Liga Rafaelina participó de un congreso de dirigentes de ligas del interior.

En caso de que quede oficializado el regreso del público a los terrenos de juego, el domingo se reanudaría el torneo Clausura con los partidos de la Primera División y Reserva de Primera A, de la siguiente manera: Argentino Quilmes de Rafaela vs. Florida de Clucellas, Dep. Libertad de Sunchales vs. Talleres de María Juana, Bochazo vs. Ferro, Ben Hur vs. 9 de Julio y Dep. Aldao vs. Brown de San Vicente. En Ramona la actividad comenzará a partir de las 13 hs.-Reserva 11.30 con el encuentro entre el local vs. Atlético de Rafaela y el próximo lunes a partir de las 21.30 hs.-Reserva 20- jugarán Peñarol vs. Unión.