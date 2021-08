Nahuel Aimar propone una Rafaela más cercana

Cada vez que empieza una elección escuchamos muchas propuestas e ideas de campaña que buscan solucionar la vida de los rafaelinos. El precandidato de la lista de Juan Senn, tiene dentro de sus 3 ejes, tener una Rafaela Cercana.

Nahuel Aimar dice al respecto: “El estado tiene que estar al servicio del vecino y no al revés. El concejal tiene que tener una vocación de servicio para buscar alternativas y respuestas a los problemas de la vida cotidiana”

Una Rafaela Cercana, es una ciudad donde los reclamos llegan a buen puerto, según nos decía, muchas veces los vecinos se quejan de llamar a un número y no tener respuesta o de compromisos de resolver problemas e ir a los domicilios que no termina ocurriendo. El jóven nos comenta “Hoy no existe la posibilidad de hacer un seguimiento concreto del reclamo, con un plazo, un responsable y una fecha cierta de resolución, por eso una de nuestras propuestas busca solucionar este inconveniente”.

Los otros ejes de Vamos Rafaela son: una Rafaela inteligente y una Rafaela de Oportunidades.

Es importante destacar, que el espacio comandado por Juan Senn que tiene hoy como precandidato a Nahuel Aimar se caracteriza por su cercanía con los vecinos y estar siempre en el territorio, según nos comentaba el pre candidato: “la mayoría de las propuestas y ejes de campaña salen de la visita y escucha de los vecinos de todos los barrios de la ciudad”