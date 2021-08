Festram ratificó el paro, hoy se lleva adelante la medida de fuerza

Pese a los esfuerzos de la dirigencia gremial para alcanzar un acuerdo con Intendentes y Presidentes Comunales, finalmente la medida de fuerza fue ratificada, luego de un encuentro realizado ayer al mediodía. Así lo indicó Darío Cocco, secretario General del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales, ante la consulta de este medio.

Al respecto, manifestó que «el paro está ratificado, hemos tenido una reunión al mediodía con los Intendentes, tratando de comentarle la situación en la que nos encontramos. Con la inflación se ha decaído mucho el poder adquisitivo de los trabajadores municipales. Si bien los intendentes lo reconocen, lo que se solicita es que se adelante la cuota de septiembre a agosto. Sin embargo, en ese diálogo no se ha llegado al acuerdo».

Además, se ha solicitado la reapertura de las paritarias, teniendo en cuenta que la inflación anual ha superado el piso previsto por el Gobierno Nacional.

Desde SEOM aclaran que continúan con la intención de sostener las vías de diálogo de cara a las próximas semanas. «El diálogo continúa. Esa es la intención. Se solicita una apertura antes de fin de año para no perder con la inflación y recuperar el poder adquisitivo al menos unos dos o tres puntos por encima de la inflación», dijo el Secretario General.

«Se está pidiendo como mínimo no perder con la inflación que es superior o cercana al 45%, es lo mínimo que estamos solicitando y esperamos poder resolverlo», continuó.

Vale recordar que el aumento obtenido para el 2021 fue del 35% de manera escalonada: un 18% para marzo, 8% para junio y un 9% para septiembre.

No obstante, luego de la ratificación del paro de este jueves 19 y en caso de no alcanzar un acuerdo antes del fin de semana, se prevé la realización de una nueva medida de fuerza para la próxima semana. «Hay una medida prevista para martes 24 y miércoles 25. Para ambas medidas son de paro total, es decir que nadie realizará tareas, a excepción de las guardias mínimas y al personal de salud», indicó Cocco.

«Tenemos la intención de resolverlo rápido. No queremos complicar a la comunidad en general, pero la inflación nos ha reducido mucho el poder adquisitivo», finalizó el representante sindical.

Modificar la política salarial

FESTRAM viene anunciando que los porcentajes han quedado debajo de los índices inflacionarios. Es por ésto la insistencia en modificar el acuerdo, es en consonancia con el resto de los convenios salariales con el objetivo de superar el proceso inflacionario tal como impulsa el Gobierno Nacional y como, también, ya lo otorgaron las provincias de Córdoba y Buenos Aires. Ambas han anticipado las cuotas de lo pactado y a su vez adelantaron la reapertura de la paritaria.

El último índice inflacionario publicado por el INDEC, refleja una inflación interanual del 51,8%, mientras los salarios del sector municipal se incrementaron en un 26% en el mismo período, lo que refleja que la variable de ajuste en las cuentas fiscales es el salario de los trabajadores.

Desde FESTRAM se insiste, en que la falta de respuesta a una recomposición del salario -a los fines de hacer cumplir las metas que se establecieron en política económica para que éstos le ganen a la inflación- deja en evidencia la contradicción de quienes piden «implementar un proyecto, con ejes productivos» y de motorizar el consumo con aumentos salariales. «El reclamo por incremento salarial, no es un situación que queramos imponer, ya que en otras provincias, como Córdoba y Buenos Aires, reabrieron la paritaria y mejoraron notablemente el poder adquisitivo de sus empleados», expresó Claudio Leoni, secretario general del gremio de los municipales.

Con más del 50% de los trabajadores y trabajadoras esenciales, debajo de la línea de pobreza, el Plan de Lucha toma legitimidad. Por tal razón ratificamos el paro de 24 horas hoy, mientras que esperan resolver otro de 48 horas los días martes 24 y miércoles 25.

Diario Castellanos