El gobernador Omar Perotti encabezó este martes, en la ciudad de Venado Tuerto, el acto central por el 171º aniversario del fallecimiento del General José de San Martín.“San Martín fue alguien que entendió muy bien que la independencia era la piedra fundamental para que los pueblos puedan construir un futuro y su porvenir, y que la dependencia era un yugo que nunca permitiría el despegar de un país”, afirmó el gobernador al hablar en la plaza que lleva el nombre del Libertador.

Y recordó que San Martín “no dudó en ejecutar la más impresionante hazaña militar para conseguir la libertad de Argentina y de nuestros vecinos Chile y Perú, porque entendía que el entorno y la necesidad de dar respuestas generales a un problema de la región, era lo central. Supo que necesitaría de todos para enfrentar el desafío de libertar al pueblo. Por eso creó el Ejército de los Andes, incorporando a civiles, gauchos, mestizos, esclavos libertos, indígenas y voluntarios de todos los sectores. Unidos todos, dejando las diferencias de lado para lograr lo mejor”, dijo el mandatario santafesino.

En este sentido, Perotti evaluó que “la independencia lograda no sólo significó liberarnos del sometimiento a un gobierno extranjero y crear una nueva Nación, sino que además importó al asumir el compromiso de crear las oportunidades para que todos podamos progresar, que podamos ser artífices de nuestro propio destino y construir una identidad propia que nos represente”.

En otro tramo de su discurso, el gobernador destacó la importancia y la necesidad del contacto con la gente. “Nadie podría haber logrado lo que él hizo si hubiese sido un general de escritorio. Y este mecanismo sigue aún vigente. O uno se queda en su escritorio escuchando asesores, o sale a la calle, al campo, a escuchar, a ver la realidad que debemos solucionar”, expresó Perotti.

“No hay plan posible si no se conoce el territorio, si no se conoce lo que pasa en el día a día, por eso es que me verán recorriendo cada rincón de esta provincia, porque es del contacto con la gente donde nacen las mejores soluciones”, señaló el gobernador, quien agregó: “Asumimos el gobierno con la intención clara de cambiar las cosas”.

ACOMPAÑAR A QUIENES INVIERTEN Y GENERAN EMPLEO

Luego, Perotti enumeró las acciones llevadas a cabo en el marco de la pandemia, como el fortalecimiento del sistema sanitario, el aumento del número de camas críticas, la entrega de respiradores y la campaña de vacunación.

“El cuidado de nuestra gente es fundamental como en aquel ejército. Somos personas diferentes, pero al final queremos lo mismo: una provincia cada vez mejor, más justa y con mejores oportunidades. Vamos a seguir vacunando a todos y a cada uno de los santafesinos y santafesinas, vamos a seguir ayudando con mejores oportunidades”, indicó el mandatario santafesino.

Y sumó: “Sabemos que el éxito de esta batalla depende de nuestra habilidad para generar las condiciones para el progreso de todos. Con este norte, acompañamos a quienes invierten, producen y generan empleos”, dijo, al tiempo que enumeró los programas provinciales de gran impacto como Billetera Santa Fe y Boleto Educativo Gratuito.

“Honrar a San Martín sin dudas es generar oportunidades”, aseguró, y siguió: “Ojalá todos comprendamos en cada momento que lo mejor es hacer las cosas mucho mejor que el anterior y dejar que el que venga después las haga mejor que nosotros; será esta las forma de rendir el mejor homenaje a los que ya no tenemos y se llevó la pandemia, será con los aportes, con las sugerencias la mejor manera de rendir un homenaje en un nuevo aniversario al Padre de la Patria. ¡Viva la Patria!”

EL ACTO

De la ceremonia participaron también los ministros de Seguridad, Jorge Lagna, y de Gestión Pública, Marcos Corach; la senadora nacional, María de los Ángeles Sacnun; los diputados nacionales, Marcos Cleri, y Esteban Bogdanich; los senadores provinciales, Marcelo Lewandowski y Lisandro Enrico; la diputada provincial, Paola Bravo; el intendente local, Leonel Chiarella; el secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional, José Luis Freyre, y el obispo de la Diócesis de Venado Tuerto, Gustavo Help, entre otros.

El acto comenzó con la interpretación del Himno Nacional Argentino a cargo de la Orquesta Sinfónica y el Coro Polifónico de la provincia. Previamente, se colocaron ofrendas florales en el busto del Libertador en Venado Tuerto y en el de Cayetano Silva, autor de la “Marcha de San Lorenzo”.