Lewandowski y Mirabella caminaron por los barrios de Santa Fe

Marcelo Lewandowski y Roberto Mirabella, precandidatos a legisladores nacionales por la Lista Celeste y Blanca de Todos Hacemos Santa Fe, recorrieron el Barrio Punta Norte y el Barrio Las Flores donde dialogaron con vecinos y participaron de los festejos por el día de las infancias. Luego, en el Espacio Cultural el Alero Acería, acompañaron al ministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri durante la presentación de 'Primer Empleo', iniciativa que impulsa el gobierno de Santa Fe para la inserción laboral de los jóvenes entre 18 a 30 años y que complementa el programa 'Te Sumo' del gobierno nacional. Y finalmente, visitaron El Molino Fábrica Cultural. Estuvieron acompañados por Jorgelina Mudallel, que encabeza la lista para concejalas y concejales.

Tras su agenda por la ciudad, Marcelo Lewandowski, que encabeza la nómina de precandidatos a senadores nacionales de la Lista Celeste y Blanca de Todos Hacemos Santa Fe, subrayó que "nosotros podemos mostrar gestión". En ese marco, resaltó que "hoy hay una gran inversión en obra pública" y que "tanto desde la Nación como desde la Provincia se están desarrollando muchos presupuestos y muchas licitaciones para el saneamiento, para cloacas, para agua potable". También celebró que "el gobernador firmó la semana pasada el gas en la Zona Sur, Centro, Norte y hay muchísima inversión en rutas, hay mucha inversión de parte del gobierno nacional".

"Nosotros lo que decimos es seguir apoyando este modelo, la obra pública, la producción, por ahí va el gobierno nacional y por ahí va el gobierno provincial por eso nosotros decimos que somos una síntesis de lo que se pretende de y del proyecto que hay", sumó Lewandowski.

A su turno, Roberto Mirabella, que lidera la lista de Diputados Nacionales del espacio para las PASO del 12 de septiembre, indicó que "estuvimos charlando con los vecinos y viendo un poco las realidades desde cada uno de los lugares de la provincia junto con Marcelo lewandowski y con Jorgelina Mudallel que es nuestra candidata a concejala". Además sostuvo que "nosotros estamos permanentemente recorriendo y tratando de ver cómo solucionar problemas".

Mirabella remarcó que "hay muchas obras de infraestructura que se están haciendo en la ciudad de Santa Fe con financiamiento nacional y financiamiento de la provincia, que se están tratando de articular con la municipalidad" y subrayó que "hay una armonía muy importante entre el gobierno provincial y el gobierno nacional". "Santa Fe le dio por muchos años la espalda a la Nación y hoy eso no está sucediendo. Estamos con un buen diálogo defendiendo los intereses de Santa Fe y gestionando obras para Santa Fe", remarcó.

Por ello, destacó la importancia de que "podamos tener un gobierno provincial y un gobierno nacional que esté pensando en cómo solucionamos los problemas laborales, los problemas de vivienda, los problemas de los espacios públicos y los problemas de infraestructura como la calle Beruti, por ejemplo".

También ambos precandidatos a legisladores nacionales se refirieron al Programa Primer Empleo y al plan 'Te Sumo' para apuntalar la inserción laboral de los jóvenes entre 18 a 30 años.

En primer lugar, Lewandowski sostuvo: "yo saludo estos proyectos. No solamente que los voy a acompañar, sino que es motivo de por qué estoy en esto. Quiero que no haya más casas precarias, quiero que haya una casa digna, que aquel que vive en el barrio tenga agua, tenga cloacas, tenga gas, tenga dignidad, porque como decía Roberto, venimos de un espacio político donde no nos enorgullece llevar una bolsa de comida tenemos que llevar trabajo y que ese trabajo le posibilite a la persona crecer, progresar, comprar lo que quiera, cuando quiera y como quiera y que tenga posibilidad de educar a sus hijos y llevarlos a crecer y a desarrollarse en la profesión que se les antoje y por eso hay una universidad pública gratuita, por eso hay escuelas públicas gratuitas. Entonces, a eso tendemos, eso vamos a apoyar y para eso estamos aquí".

Posteriormente, Mirabella recordó que ya había presentado un proyecto de ley en el Senado de la Nación en el mismo espíritu de ambas iniciativas y agregó: "una cosa que siempre decimos con Perotti. No hay mejor política social que un puesto de trabajo, que la creación de un puesto de trabajo y esta es la clave y esto es lo fundamental. Es muy bueno estar subsidiando el empleo. Necesitamos que cada uno y cada una tenga su trabajo en el cual se pueda realizar como persona, pueda crecer, pueda superarse y pueda soñar una vida a partir de que pueda tener un empleo".

Finalmente, la precandidata a concejala Jorgelina Mudallel que acompañó a Lewandowski y Mirabella durante la recorrida sostuvo que "es fundamental en cada recorrida hablar con los vecinos y vecinas, estar cerca, escuchar las distintas problemáticas" y aprovechó la agenda para plantear la necesidad de la ley de conectividad: "Hacemos operativos descentralizados por distintos barrios de la ciudad sabiendo cuán problemático es el acceso a la conectividad. También tenemos una ley de conectividad qué queremos que se trate en la legislatura porque necesitamos esa ley para garantizar acceso a lo que hoy ya no es un privilegio, sino una necesidad".

"Bueno, escuchando, estando cerca, como lo hacemos siempre y desde siempre y tratando de solucionar los distintos problemas y exigiéndole al municipio que tome las demandas de los vecinos y vecinas de la ciudad de Santa Fe", concluyó.