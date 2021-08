Se logró hallar y recuperar una moto y varias bicicletas

HALLAZGO Y RECUPERO DE VEHÍCULOS

Durante la noche, personal policial logró hallar y recuperar una

motocicleta y varias bicicletas en Rafaela.

La motocicleta, Guerrero Trip, fue secuestrada por efectivos de

Cuerpo Guardia Infantería de la UR V que se encontraban de

recorridas de prevención del delito por zona de Barrio Barranquitas.

La misma fue dejada por un joven mayor de edad que al notar la

presencia policial intento darse a la fuga, siendo posteriormente

detenido y traslado a sede policial. A su vez, se secuestraron otros

elementos trasladados por el joven.

Por otra parte, en Barrio Fasoli, personal de la Comisaría N° 13,

recupero dos bicicletas de tipo playera que habrían intentado ser

sustraídas y abandonadas en el lugar. Se continúan las

investigaciones.

De la misma manera, otra bicicleta tipo playera fue hallada por

personal de Cuerpo Guardia Infantería de la UR V en Barrio Virgen

del Rosario. Se efectuó su secuestro y traslado a sede policial a los

fines de averiguar su origen.

CONTROLES POLICIALES

Durante la noche del día martes y madrugada del miércoles, en

función de las nuevas medidas emitidas en relación a la pandemia

de COVID-19, la Jefatura de la Unidad Regional V dispuso la

realización de amplios procedimientos con el objetivo de respetar la

normativa vigente; complementando las tareas que ya se vienen

desarrollando. Debido a ello, se intensificaron patrullajes y la

presencia policial en todo el ámbito de la Unidad Regional. La labor

mencionada produjo, la confección de 01 acta de infracción a lo

establecido legalmente en la ciudad de Rafaela.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO

Un accidente de tránsito ocurrió en la intersección en Av. Luis Fanti

y Cervantes de la ciudad de Rafaela. Del mismo formaron parte un

automóvil guiado por una mujer; y una motocicleta, Zanella 2B110,

en la que se trasladaban dos mujeres. Todas las involucradas son

mayores de edad. A raíz del suceso, una de las mujeres que

transitaba en la motocicleta sufrió lesiones graves y su

acompañante, leves. Personal de la Comisaría N° 2 acudió al lugar.

NUEVA SEDE DEL GRUPO DE

OPERACIONES TÁCTICAS

En una ceremonia que se realizó durante la mañana del día de hoy,

se inauguró la nueva sede del Grupo de Operaciones Tácticas

(G.O.T.) de la UR V en la ciudad de Sunchales.

Las nuevas instalaciones permiten continuar mejorando las distintas

acciones propias del G.O.T. como así también brindar el apoyo

necesario a otras fuerzas de seguridad en la ciudad y en todo el

ámbito del Departamento Castellanos.

En el evento participó el Sr. Jefe de la Unidad Regional V, Director

de Policía Ricardo Marcos Arnodo Suárez, el Jefe de la Agrupación

Cuerpos de la UR V, Comisario Darío Trossero, el Jefe de la

Agrupación de Unidades de Orden Público, Subdirector de Policía

Baudillo Ponce, el Jefe de la Comisaría N° 3 de Sunchales,

Subcomisario Javier Cecotti, el responsable de la Agencia de

Seguridad Ciudadana y Vial, Gustavo Quiroga, funcionarios públicos

en representación del Municipio de Sunchales y personal del G.O.T.

Policía de la Provincia de Santa Fe- Unidad Regional- Departamento Castellanos- Oficina de Relaciones

Policiales