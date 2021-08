La llegada y difusión de la variante Delta de coronavirus, de alta contagiosidad, es la principal preocupación de las autoridades sanitarias. Frente a esto, se trabaja en múltiples estrategias para completar los esquemas de vacunación de la mayor cantidad posibles de argentinos, por lo que agosto ha sido definido como "el mes de las segundas dosis". Pero la vacunación no reemplaza a la principal herramienta que existe en la lucha contra el covid-19, que es la prevención. Y en esto, otra vez hay falacias. La ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, advirtió este lunes que "ya existen inconvenientes" para realizar el seguimiento de los pasajeros que vuelven del exterior, y lanzó un llamado a todos los viajeros a respetar el aislamiento obligatorio.



"El ingreso de mayor cantidad de personas al país es un factor de suma preocupación para nosotros, porque ya estamos teniendo inconvenientes en el seguimiento de los que vienen del exterior para generar los aislamientos. Hay gente que es responsable y otra que no: vamos a llamar fuertemente a la conciencia ciudadana. Aquellos que van al exterior y regresan tienen que hacer el aislamiento", insistió Martorano y opinó que "no puede ser que la irresponsabilidad de unas pocas personas ponga en riesgo a toda la provincia y a todo el país. Ya que se ha permitido que cursen el aislamiento en su domicilio, es necesario que realmente lo realicen".

Indicadores sanitarios

Martorano dialogó con la prensa en Rosario, con motivo del comienzo del operativo de combinación de vacunas para aquellas personas que ya pasaron 90 días desde la aplicación de la primera dosis de Sputnik V y recibirán una dosis de Moderna para completar el esquema. En este contexto, la funcionaria se refirió también a los indicadores sanitarios de la provincia, y dijo que son alentadores. "En la actualidad, la gran preocupación que tenemos es la cercanía de la variante Delta. Por eso insisto en la necesidad de que los que vuelven de viaje tengan los cuidados pertinentes. Si no fuera por este detalle, hoy los indicadores sanitarios son buenos", afirmó.

En detalle, dijo que la tasa de contagios "va disminuyendo", con un promedio de 1.000 casos diarios y precisó que la positividad en los testeos es sólo del 18% y que "sigue bajando". También reveló que el promedio de ocupación de camas UTI a nivel provincial es del 75% y que la incidencia de casos se encuentra por debajo de 500. "Estos indicadores nos están permitiendo, por ejemplo, trabajar sin burbujas en las escuelas de algunas localidades", valoró la ministra.

En la Región de Salud Santa Fe el nivel de ocupación de camas UTI este lunes es del 83% y la incidencia de casos cada 100.000 habitantes sobre las últimas dos semanas es de 312. A nivel provincial, la Región más complicada sigue siendo Reconquista, con una ocupación de camas críticas en el orden del 93%.



Nivel de ocupación de camas UTI al 09/08/21. Provincia 75% - Reconquista 93% - Santa Fe 83% - Venado Tuerto 76% - Rosario 66% - Rafaela 58%.

Maiquel Torcatt / Aire Digital

Combinación de vacunas

A partir de este lunes, aquellos santafesinos que recibieron la primera dosis de Sputnik entre el 7 y el 30 de abril tienen la posibilidad de completar su esquema de vacunación con dosis de la vacuna Moderna. Martorano apuntó que son 300.000 las personas con la primera dosis de Spuntik V que esperan completar el esquema: "Hay 117.600 dosis de Moderna ya disponibles y está llegando un cargamento de segundas dosis de Sputnik V, así que este mes vamos a estar alcanzando bien a completar esquemas dentro de los 90 días", indicó.

La funcionaria sostuvo que "Moderna es una excelente elección" para la complementariedad, porque "es una vacuna de ARN mensajero y en el mundo se está demostrando hoy que la combinación de vacunas es una de las maneras más eficientes y eficaces de inmunizar contra el coronavirus porque hace que la respuesta inmunológica sea muy superior". También explicó que "Sputnik fue diseñada como una vacuna de combinación, porque el primer componente es diferente del segundo. Es decir, Gamaleya ya inició el estudio con una combinación de vacunas –adenovirus 26 con adenovirus 5–, mientras que las demás son homólogas entre sí. Este es el secreto de la mayor eficacia de Sputnik", aseguró.



Coronavirus: Martorano explicó por qué la vacuna de Moderna es "una excelente elección" para combinar con Sputnik y completar esquemas de vacunación.

"Lo primero a tener en cuenta respecto a una vacuna, como en cualquier práctica médica, es que sea segura. Y esta combinación es segura. Lo segundo a considerar es que sea eficaz, y esta combinación es eficaz. Así que esperamos poder seguir inmunizando con esta combinación y con las que podamos tener de aquí en adelante", insistió la ministra.

Martorano también indicó que por el momento Sinopharm "no está aconsejada" como segunda dosis de Sputnik y que las dosis de AstraZeneca disponibles no se van a utilizar para la combinación porque ya están destinadas a completar los esquemas de quienes recibieron dicha vacuna la primera vez.

En cuanto a la otra vacuna de origen chino que empezó a llegar al país, la del laboratorio Cansino, dijo que si bien es una vacuna monodosis, está producida a partir del mismo componente que la segunda dosis de Sputnik, por lo que también podría usarse para combinar esquemas una vez que estén finalizados los ensayos necesarios.



La combinación de Sputnik con Moderna es "segura y eficaz", destacó Martorano.

Buena aceptación

La ministra precisó que para este lunes se otorgaron en la provincia 27.600 turnos para recibir la dosis de Moderna, y que el 80% de los turnados aceptó la combinación, lo que configura "un muy buen nivel de aceptación". "Esta semana se van a seguir enviando los turnos para convocar a las personas que están en condiciones de inmunizarse con Moderna: pueden confirmar el turno o esperar que haya stock disponible de segundos componentes de Sputnik. Nuestro consejo es inmunizarse lo antes posible, porque ante la inminencia de la variante Delta necesitamos que estén todos los esquemas completos en los mayores de 50 años", argumentó y sugirió que quienes tienen dudas respecto a la vacunación lo charlen con su médico de cabecera.

Además, confirmó que paralelamente se siguen colocando segundas dosis de Sinopharm y de AstraZeneca a quienes deben recibirlas en esta fecha, y primeras dosis de Sinopharm a los jóvenes de entre 18 y 21 años que no habían llegado a ser turnados en julio. En total, este lunes se otorgaron más de 41.000 turnos de inmunización contra el coronavirus en la provincia. "Venimos muy bien con el ritmo de vacunación: llevamos más de 2.800.000 dosis aplicadas y ya hay 750.000 personas con esquemas completos. Es un muy buen número, y la próxima meta es superar el millón de esquemas completos", destacó.



El 80% de los santafesinos a los que se les ofreció la combinación la aceptaron, y este lunes fueron otorgados 27.600 turnos.

Menores de edad

Sobre la vacunación de los menores de edad, Martorano indicó que "ya se inmunizaron 11.700 de 12 a 17 años con factores de riesgo" y que en total son poco más de 20.000 los inscriptos de ese grupo, por los que esta semana ya terminarán de aplicarles las primeras dosis. Sobre los adolescentes que no presentan factores de riesgo, la funcionaria dijo que la inmunización de ese sector "muy probablemente avance cuando ingresen las vacunas de Pfizer, que comenzarían a llegar a fines de septiembre, pero es algo que aún no está definido".

Aire de Santa Fe