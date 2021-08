Se realizaron operativos en San Antonio y Pte Roca

OPERATIVOS

En la mañana de hoy, efectivos de las Subcomisarias No 14 y 15

efectuaron patrullaje preventivo en zona rural de las localidades

de San Antonio y Pte. Roca. Se procedió al chequeo de 7

vehículos y a la identificación de 9 personas finalizando el mismo

sin novedad.-

En la tarde de hoy en el horario de 14.00 a 16.00 horas se realizó

operativo vehicular en el límite jurisdiccional con la ciudad de

Rafaela acceso suroeste de la localidad de Bella Italia.

Participaron del mismo personal de la Subcomisaria No 27 y

Control Público de la localidad de Bella Italia. Y en simultáneo con

personal de la Policía de Seguridad Vial puesto ubicado sobre

Ruta Provincial No 70 km 74. Se identificaron 7 personas, se

chequearon 6 vehículos y personal de Control Público labró un

acta por infracción.

En tanto, se está desarrollando en la tarde de hoy operativo de

distanciamiento social en diferentes espacios verdes situados en

la ciudad de Frontera. Participan del mismo personal de la

Comisaría No 6 de Frontera, Destacamento No 6 de Acapulco y

Comando radioeléctrico con asiento en la ciudad de Frontera.