El atleta argentino Germán Chiaraviglio, quien no podrá participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tras dar positivo en el testeo de coronavirus, aseguró este jueves que "es muy duro procesar" lo que le toca vivir. Mediante una publicación en sus redes sociales, el garrochista santafesino expresó: "Se terminó Tokio para mí. Es muy duro de procesar algo así, seguramente me lleve mucho tiempo. Sabíamos que este Juego Olímpico era distinto y con reglas diferentes, y acá estoy, me tocó a mí".

Chiaraviglio, quien tenía previsto debutar este viernes a las 21.40 (hora de Argentina) en la clasificatoria de salto con garrocha, relató: "Desde que llegué a la Villa Olímpica nunca llegue a disfrutarla. Desde el día 1 me avisaron que daba positivo de Covid en la muestra de saliva y eso derivaba en un aislamiento preventivo y un hisopado PCR para contrastar. Luego recibía la hermosa noticia del resultado «NEGATIVO» y me dejaban volver a hacer vida normal".







"Eso sucedió tres días seguidos, positivo de saliva, negativo de hisopado. A esa altura ya me costaba dormir en la noche y vivía durante el día sabiendo que al otro día a la mañana me iban a llamar y nuevamente aislamiento. Hasta que el miércoles 28 el hisopado también dio positivo y ahí supe que todo se terminó", explicó el atleta, de 34 años.

Chiaraviglio se encuentra aislado en un hotel de Tokio, donde cumplirá los diez días para luego regresar al país. "El objetivo principal es cuidar mi salud", aclaró.

"Agradezco a las personas que estuvieron y están cerca, y a todos aquellos que me hicieron llegar su mensaje de amor y cariño. Todos los éxitos al equipo argentino en lo que queda, sigan dándolo todo. Vivir esto es muy difícil, pero también pasará. Gracias Javier Benítez (su coach) por estar siempre al lado mío", concluyó Chiaraviglio.



El atleta santafesino iba a disputar sus terceros Juegos Olímpicos luego de Beijing 2008 y Río 2016, donde fue finalista. Su carrera en el atletismo comenzó en el Campeonato Mundial Sub 18 de 2003 y en el Mundial Sub 20 en 2006, más la medalla plateada del Mundial Sub 20 de 2004, lo que lo colocó entre los mejores atletas de la historia argentina.





Ganó ocho medallas en Sudamericanos (cuatro doradas), cinco en Iberoamericanos (también subiendo cuatro veces a lo más alto del podio) y cuatro en Panamericanos (tres doradas). Además, en 2018 fue abanderado de la delegación argentina en los Sudamericanos y ostenta el récord en Sudamérica bajo techo (5,52 metros).

A fines de junio, Chiaraviglio se aseguró la clasificación a Tokio 2020 tras ubicarse en el puesto 28 del ranking mundial.

