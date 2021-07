Pignatiello eliminada en los 800 metros; Lange y Carranza siguen cuartos

Otra jornada intensa en los Juegos Olímpicos que empezó con la nadadora Delfina Pignatiello con los 800 metros. Otra vez le faltó, quedó octava. En tanto, Santiago Lange y Cecilia Carranza, campeones vigentes, mantuvieron el buen ritmo y siguen en el cuarto puesto de la clasificación general de la clase Nacra 17 de vela en los Juegos Olímpicos de Tokio.



Según informó Télam, la pareja argentina, ganadora del oro en los Juegos de Río de Janeiro 2016, se presentó por segundo día consecutivo y fue octava en la regata 4 (hasta aquí el descarte como peor resultado), cuarta en la 5 y sexta en la 6, con lo que suma 23 unidades.

El líder transitorio es Italia (Ruggero Tita y Caterina Banti), con 8, escoltado por Gran Bretaña (11) y Alemania (19).

Este viernes será jornada de descanso para la clase, que volverá a competir el sábado en Zushi.

Cómo sigue la agenda de los argentinos en Tokio 2020



7.50: Natación, Santiago Grassi, eliminatorias 100m mariposa

8.00: Vóleibol playa femenino, Gallay-Pereyra vs Wang-Xia (China). Tercera fecha primera fase.

8.30: Hóckey sobre césped femenino, Argentina (Las Leonas) vs Japón. Tercera fecha, grupo B de la primera fase.

9.00: Básquetbol masculino, Argentina vs España. Segunda fecha, grupo C de la primera fase.

Rosario3