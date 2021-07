La Municipalidad de Rafaela recuerda que está prohibido encender fogatas en espacios periurbanos rurales o forestales. Incluso, esa acción está contemplada para la aplicación de sanciones establecidas en el Código Penal.

En ese marco, el diálogo sostenido entre el Comando Unificado, los dirigentes de la Sociedad Rural y sus productores asociados llevó a la confección de distintas propuestas coordinadas que se orientan a generar conciencia en la población sobre los riesgos que representa encender fuego en los mencionados sectores. La intención es prevenir antes que combatir un incendio.

Precisamente, en una etapa del año en donde ese tipo de siniestros suele incrementarse por la sequía de los pastIzales y el incremento de la velocidad del viento, la División Protección Civil local, dependiente de la Secretaría de Prevención en Seguridad, brinda una serie de recomendaciones:



No hacer fogatas en lugares no habilitados.

Apagar con agua las colillas de cigarrillos en la zona de trabajo.

No quemar residuos.

No arrojar envases o trozos de vidrio en pastizales (pueden iniciar incendios por el efecto lupa).

No detener vehículos bajos sobre pastizales (el calor del escape podría iniciar un incendio).

Mantener limpias de vegetación y de material combustible las picadas, alambrados e instalaciones.

No dejar materiales inflamables (leña, papel, pintura, combustibles) expuestos a altas temperaturas.

Mantener los accesos despejados y tanques australianos llenos con agua.

Seguir las indicaciones de los organismos oficiales.

Ante una emergencia, contactarse de inmediato con el 911.