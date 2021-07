Se les dará prioridad a los menores con comorbilidades para recibir la vacuna

Si bien aún la campaña de vacunación pediátrica contra el Covid no tiene fecha de inicio y, aunque se considera inminente, aún no se aprobaron ni definieron las dosis que se aplicarán; desde el Ministerio de Salud de la provincia indicaron que los primeros a convocar serán los adolescentes que tienen comorbilidades. Se calcula que en todo el territorio santafesino hay 320 mil menores entre 12 y 17 años, de los cuales 80 mil conviven con problemas de salud que los hacen vulnerables frente a la infección. Las afecciones a considerar serán, entre otras, obesidad, diabetes y enfermedades renales y respiratorias.

Tal como se definió en la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) del miércoles pasado, el plan de vacunación contra el Covid de la provincia intensificará la aplicación de las segundas dosis de vacuna con el objetivo de alcanzar un porcentaje mayor de población con el esquema completo ya que, según los especialistas, la variante Delta requiere mayor presencia de anticuerpos y el refuerzo de la segunda dosis.

Sin embargo, el encuentro de los ministros de Salud de todo el país y las autoridades nacionales sirvió también para acordar algunos criterios en relación con la inmunización de los menores de edad. Si bien en el país no hay ninguna vacuna autorizada para adolescentes y niños, la donación por parte de Estados Unidos de 3,5 millones de dosis de vacuna Moderna (que espera la aprobación de sus dosis pediátricas) se presentó como una alternativa posible para comenzar a vacunar a menores de 18 años.

Definiciones

La ministra de Salud de la provincia Sonia Martorano fue cauta en relación al escenario en el corto plazo. “La ministra Vizzotti fue clara en que aún no está aprobada la vacuna Moderna en menores de edad, se está esperando el visto bueno de la Administración de Medicamentos de Estados Unidos para su utilización”, aclaró.

No obstante, destacó que cuando las dosis tengan el visto bueno de las autoridades sanitarias, los primeros en ser convocados serán los adolescentes con comorbilidades.

Cuando la provincia cuente con dosis pediátricas, sostuvo, “se vacunará a personas de 12 a 17 años con comorbilidades, que en principio serían, obesidad, diabetes, enfermedad renal, enfermedad respiratoria, cardiopatía, y discapacidad, física, motora, mental e intelectual".

Un plan que avanza

El plan de vacunación provincial contra el Covid ya alcanzó las 2.341.973 vacunas aplicadas, de las cuales 1.912.689 son primeras dosis. Los vacunatorios empiezan a llenarse de jóvenes sub 30 que respondieron solidariamente a la campaña de inmunización.

Si bien en diciembre del año pasado, cuando se inició la vacunación en el país, la posibilidad de inmunizar a menores sonaba lejana, ahora se encontraría un poco más cerca. En la provincia viven unas 700 mil niños y adolescentes. En la franja de 12 a 17 años se estima que hay 320 mil personas, de las cuales se estima que 80 mil tienen comorbilidades.

A la espera de autorización

Actualmente no se ha autorizado en el país ninguna vacuna conta el Covid destinada a niños y adolescentes. Sin embargo, la vacunación pediátrica ocupó el centro de la agenda de los medios esta semana, sobre todo tras la donación por parte de Estados Unidos de 3,5 millones de dosis de Moderna que de lograr la aprobación de la FDA (el ente regulador de medicamentos en EE.UU.) podría aplicarse en personas de 12 a 17 años.

En el mundo, solo se aplican en menores de 18 años las fórmulas de Pfizer y Sinopharm. La primera sólo entre adolescentes de 12 a 18 años, la vacuna china a partir de los 3 años, pero el abanico de posibilidades podría abrirse en breve con la autorización de otras tecnologías.

Hace dos días, tanto la ciudad como la provincia de Buenos Aires anunciaron la apertura de la inscripción de menores de 18 en sus registros de vacunación.

La semana pasada, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, dijo que es “inminente” la aprobación en el país de las vacunas Moderna y Sinopharm para inmunizar contra el coronavirus a los menores de 18 años.

