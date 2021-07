"Recuerdo de mi primera dosis" el video viral que armó un rosarino

Las vacunas salvan vidas, y el humor la mejora, podríamos decir. Por eso el video editado y realizado por Mariano Oviedo, un humorista de Rosario, fue furor en las redes sociales convirtiéndose rápidamente en viral.



"Mumo" como se lo conoce en el ambiente subió a sus redes un posteo titulado "Recuerdo de mi primera dosis", donde recopiló las fotos de todos aquellos que ya recibieron su vacuna contra el coronavirus.

Con mucho humor, y cual si fuera la edición de una fiesta de 15 acompañada por el tema de Luis Miguel "Sueña", fueron pasando una a una las fotos, algunas clásicas y otras realmente producidas causaron furor y de manera masiva comenzaron a reproducirse en todas las casas.

Junto al posteo escribió: "Vacunarse es un acto colectivo, altruista, solidario, de amor". Gracias a todes por compartir la alegría de las primeras dosis. Y él o la que todavía no se anoto es ahora! Para que las vacunas sean efectivas necesitamos que la mayor parte de la población esté inoculada para evitar la proliferación".

Y aclaró sobre la musicalización del trabajo: "Un tema solo no alcanzo así que entraron los dos más votados por ustedes. Desde ya pido disculpas si se me escapo la foto de alguien. Fueron muchas y fue difícil!".



En declaraciones a distintos medios, “Mumo” contó el detrás de escena que lo motivó a grabar semejante obra de arte: “Venía con una manija bárbara esperando el turno, como la mayoría de nuestra edad. Quería poner un poco de humor, la idea era llevar al extremo esa sensación de alegría que está y es genuina, porque es un gran avance”.

Lo que no se esperaba, el humorista, es la demanda que recibió de muchas personas que también querían su "recuerdo de la primera dosis". Con lo cuál Mumo, que se debe a su público, no dudo en comunicar que quienes le pidan esta producción podrán elegir la canción de fondo en el compilado de vídeos y confirmó que serán cinco opciones, pero que hasta ahora tiene tres: “I Will Always Love You”, de Whitney Houston; “Tiempo de vals”, de Chayanne; y “Me das cada día más”, de Valeria Lynch.

FiloNews