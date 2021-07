Messi compartió en sus redes cual es su permitido y estallaron los memes

A MI ME CAE MESSI ASÍ, Y NO HAY CHANCE LOCO, MIRA ESA BURGEEEER pic.twitter.com/gRsJOsNrwo — Murdoc (@JLeonelMelin) July 19, 2021

Luego de consagrarse en la Copa América, en lo que fue su primer título con la selección argentina a nivel mayores, Lionel Messi disfruta de unas merecidas vacaciones en Miami con su familia, antes de cerrar su futuro, que todo indica que continuará estando vinculado con el Barcelona. Si bien el crack rosarino se cuida mucho y es súper profesional, en estos días se puede dar un gusto y entre ellos estuvo una hamburguesa cuya foto subió como historia de Instagram. La imagen se volvió viral, como todo lo que sube Leo, pero en esta ocasión también estallaron los memes.

Messi se fue a Miami y está haciendo canje de una hamburguesa, que hombre del bien jajajajaja pic.twitter.com/EYDeOdbRiG — valentino (@DenegriVale) July 19, 2021

El capitán de la Selección muestra dos hamburguesas y un huevo, entre otros ingredientes, pero con un detalle particular, que es una navaja hundida en el plato para que no se desarme el sándwich. Messi luce sonriente y eso dio el pie a las reacciones de la gente en las redes sociales, a modo de chiste contra quienes se cuidan en las comidas y optan por una vida más saludable. También hubo algún dardo para Cristiano Ronaldo, un fanático de su físico.

No sé que está mejor si Messi o la hamburguesa pic.twitter.com/qdylhUB24O — Brunosuperi (@brunosuperi) July 19, 2021

Por caso, uno que le apuntó al delantero portugués recordó cuando CR7 prefirió tomar agua y no gaseosa en una conferencia de prensa durante la última Eurocopa: “Cristiano: ‘ay, no tomen Coca, hace mal a la salud’”. Y puso un emoji aprobando el menú de Messi.

Luego el resto elogió a Leo: “Si Messi come hamburguesa con navaja, yo también”. “Pasaron 16 años para que Messi consiguiera su primer título con la selección mayor; merecidamente, Messi se come esa hamburguesa y la hamburguesa hace digestión por sí sola. Yo me como esa hamburguesa y no hago digestión en 16 años”.

“No sé si me quiero comer a Messi o a la hamburguesa”.

“Messi siendo un deportista de alto rendimiento se clava una hamburguesa doble con huevo frito y vos salame, te hacés el fitness porque salís a correr una hora a la semana y el domingo no cenás”.

“Miralo a Messi clavándose terrible hamburguesa y vos comiendo pasto y vegetales haciéndote el fitness”.

“Lionel Messi por clavarse una hamburguesa, está en su mejor momento este hombre”.

También hubo mensajes elogiosos para el físico de Leo, que puso en exhibición sus abdominales para la imagen.

-”¿Comemos una hamburguesa?”

-”Hay no, qué asco, soy vegetariana”.

-”Y si te la invita Lionel Messi”.

“Messi en cuero y un buen sándwich de hamburguesa en la misma foto”.

Las vacaciones de Messi en Miami se terminaron convirtiendo en un reality show ante el boom que se generó por la presencia del futbolista después de su gesta en la Copa América en Brasil. Ya sea por la lujosa propiedad que alquiló, por la aglomeración que provocó su presencia a la salida del Café Ragazzi o por su predisposición para saludar a cada niño o fanático que le pide una foto o un autógrafo. Y hasta por una hamburguesa, que hizo furor en las redes.

Infobae