Desde el Reino Unido, donde se encuentra de gira con la asesora Cecilia Nicolini, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, detalló los dos destinos que piensa darle el Gobierno a las vacunas del laboratorio estadounidense Moderna. Los 3,5 millones que llegaron el viernes pasado como donación de Estados Unidos serán destinados con prioridad a la población adolescente con patologías previas. Luego, otros 20 millones de dosis que deben llegar en 2022, por el acuerdo firmado con el laboratorio, serán para los refuerzos de inmunizaciones. Hay unos 100 mil niños y adolescentes con comorbilidades en Argentina.

Vizzotti sostuvo, en relación a los 20 millones que llegarán en 2022 que “con el muevo marco legal (por un decreto presidencial), la Argentina firmó el contrato con Moderna por 20 millones de dosis, con una mirada pensando en 2022, en los refuerzos. Moderna tiene una estrategia de refuerzo multivariante, que protege contra las variantes que circulan, que es interesante”. Estas vacunas de tecnología de ARNm, tienen una eficacia superior al 90%.

Por otro lado, Vizzotti se refirió a los 3,5 millones de dosis de l Moderna que la Casa Blanca destinó a Argentina, en la donación más grande de todas las que realizó para América latina, y que llegaron el viernes. La ministra dijo que la vacuna es de los fármacos “más próximo” a ser autorizado para adolescentes entre 12 y 17 años. “Está en ese camino, evaluándose en la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y muy cerca de autorización de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA)”, sostuvo. Esto es, Argentina esperará que esas dos agencias den el visto bueno a Moderna para ser usada en menores.

Recalcó que en una reunión de la Comisión Nacional de Inmunizaciones se planteó destinar la donación a los adolescentes entre 12 y 17 años, con comorbilidades. “Se está trabajando para terminar los lineamientos técnicos, para que cuando esté definido el tiempo de aprobación se pueda avanzar en ese sentido”, indicó Vizzotti, en medio de quejas de familias de niños y jóvenes con factores de riesgo que presionan por obtener sus dosis de la vacuna.

Marta Cohen, patóloga pediátrica argentina que reside Inglaterra, estuvo reunida esta semana con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, durante su visita al Reino Unido, y contó que le sugirió a qué grupos se deberían aplicar las vacunas de Moderna que fueron donadas por Estados Unidos. La patóloga contó detalles de la charla, que calificó como “muy productiva”. “Vizzotti manifestó el deseo de vacunar a los niños en situación de riesgo y yo le comenté la necesidad de vacunar a los hermanos que conviven con esos niños”, dijo Cohen, y recordó que se estima que son 100.000 los chicos de entre 12 y 17 años con comorbilidades que esperan ser inmunizados en el país.

Pero consideró que, en esta etapa, es más importante que toda la población mundial mayor de 18 años se vacune primero. “El porcentaje de muerte en menores es de 0,17 cada 100.000 habitantes. Por eso la Organización Mundial de la Salud pide que en los países donde sobran vacunas y se avanza con los más chicos, den esas dosis para los adultos de otros países. Hay que poner en la balanza quiénes necesitan más esas vacunas, para disminuir la mortalidad global”, dijo Cohen.

Argentina recibió el viernes 3,5 millones de dosis de la vacuna de Moderna, que sirven para inmunizar a 1,75 millones de personas. En ese contexto, Cohen sumó otro grupo: “Las embarazadas y lactantes también deberían ser vacunadas con Moderna, que ya se probó y está aprobada por la Organización Mundial de la Salud para esos grupos”, agregó. Dijo que en la reunión con Vizzotti también se habló del bajo nivel de testeos que mantiene la Argentina. “Le manifesté la necesidad de hacer más testeos”, precisó la especialista, quien contó que Vizzotti retrucó ue “se están haciendo 100 mil todos los días”. “Se necesitan muchos para hacer el diagnóstico epidemiológico”, le remarcó la médica patóloga. Cohen precisó que por los niveles de testeos que hay, en la detección de casos, “se escapan dos de cada tres”. “Son casos que nadie sabe dónde están, que contagian y siguen haciendo la bola de nieve”, aseguró la experta. La experta insistió en una estrategia de testeos más agresiva porque “en algún momento van a aumentar los casos de la variante Delta, se ve en todo el mundo”. “Hay que prepararse para en un mes, como mínimo, haya un aumento del número significativos”, vaticinó Cohen.

La variante Delta "no es predominante todavía"

La ministra Carla Vizzotti remarcó desde Reino Unido que todavía no hay “predominancia” de la variante Delta en la Argentina. A la vez, aseguró que “no hay ninguna vacuna que elimine la circulación del virus, no hay que dar falsas expectativas de que con la vacuna se resuelve todo”, indicó Vizzotti.

“Cuando vemos la curva de hospitalizaciones y de muertes en Reino Unido en su tercera ola comparada con las anteriores, el número de internaciones es muchísimo más bajo”, sostuvo.

Y sobre la nueva variante, aclaró: “Todavía no tenemos predominancia de circulación de la variante Delta, que es la que gana la carrera entre las distintas cepas”. Sobre esta variante del coronavirus, explicó: “Es mucho más transmisible pero es menor su letalidad, el virus no busca eliminar su huésped sino infectarlo para poder reproducirse”.

En Uruguay

En tanto, la Delta sigue su implacable avance en la región. El sábado, Uruguay registró sus primeros casos de la variante Delta, de la cual se confirmaron 26 contagios en personas que permanecen en buen estado de salud y con “seguimiento estrecho”, informaron las autoridades.Tras un “estricto seguimiento de los viajeros provenientes del exterior” se confirmó el ingreso al país de “tres variantes de preocupación”, dijo el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas.Del total de muestras, “dos corresponden a la variante Alfa, una a la variante Andina (no considerada “de preocupación”), 14 a la variante Beta y 26 fueron de la variante Delta”, enumeró el ministro uruguayo. Se cree que esta cepa logrará la circulación comunitaria en todo el Cono Sur en los próximos meses.

