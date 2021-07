Sólo resta una semana para el inicio de los Juegos Olímpicos. La cita deportiva más importante del planeta tendrá su disparo de largada el viernes 23 de julio desde las 8 de Argentina con la ceremonia de apertura que se llevará a cabo en el renovado estadio Olímpico de Tokio. Luego de la postergación del año pasado, la capital de Japón albergará la edición número 32 de un evento que paralizará al mundo durante dos semanas y tendrá a 179 deportistas albicelestes buscando una medalla.

El combinado masculino de fútbol será el primero en competir para el país un día antes de la ceremonia de apertura, el día jueves 22 de julio a las 7.30 de la mañana de Argentina. Y en la primera jornada oficial de actividad, Paula Pareto saldrá al tatami para defender su oro olímpico.

En el caso de la gimnasia, tras la confirmación de que Martina Dominici no participará por dar positivo en un control antidoping, Abigail Magistrati será la que la reemplazará en la gimnasia artística de los Juegos Olímpicos. La clasificación all around femenina comenzará el sábado 24 a las 22 (hora argentina) y la gimnasta, que será la más joven de la delegación con 17 años, podría participar de algunas de las subdivisiones ya entrada en la madrugada del domingo 25.

El cronograma del tenis todavía no se conoció oficialmente, pero el día de arranque pautado tanto para hombres como para mujeres es el viernes 23 de julio a partir de las 23.00 horas de Argentina, en una jornada que se extenderá durante toda la madrugada del país hasta las 8 del sábado. La primera ronda se completará a partir de ese mismo sábado a las 23hs hasta las 8 del domingo. Con Nadia Podoroska, Diego Schwartzman y la dupla Horacio Zeballos-Andrés Molteni como los grandes referentes, la abultada delegación nacional finalmente no contará con Juan Martín del Potro.

También habrá muchos representantes en las distintas especialidades de vela, con una actividad que se largará el 25 de julio y tendrá a Santiago Lange y Cecilia Carranza (Nacra 17) como grandes exponentes para defender el oro olímpico de Río 2016.

Cabe destacar que muchos de los atletas nacionales podrán continuar sumando días de competencia a su grilla acorde a los rendimientos que vayan desarrollando. Lo mismo que podría ocurrir con modificaciones de último momento en el horario de participación.

LA AGENDA COMPLETA DE LOS ARGENTINOS

• JUEVES 22 DE JULIO

La Sub 23 saltará a la cancha en el día previo a la inauguración de los Juegos (Foto: @Argentina)

Fútbol masculino: Argentina vs. Australia (7.30)



• VIERNES 23 DE JULIO

Ceremonia de apertura (8.00)

Tiro: Fernanda Russo / clasificación carabina 10m (20.30)

Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes y Gastón Alto / fase preliminar (21.00)

Beach vóley masculino: Julián Azaad y Nicolás Capogrosso vs Alison/Alvaro F. (BRA) (22.00)

Handball masculino: Argentina vs. Francia (22.40)

Remo: Milka Kraljev y Evelyn Silvestro / scull doble ligero (22.50)

Beach vóley femenino: Ana Gallay y Fernanda Pereyra vs Agata/Duda (BRA) (23.00)

Judo femenino: Paula Pareto / Eliminatorias -48kg (23.00)

Taekwondo masculino: Lucas Guzmán / Ronda 16 -58kg (23.00)

Ciclismo en ruta: Eduardo Sepúlveda (23.00)

Boxeo: Mirco Cuellar - preliminares peso pluma (23.00)



• SÁBADO 24 DE JULIO

Pignatiello, una de las grandes esperanzas del deporte argentino (Foto: AFP)

Hockey masculino: Argentina vs. España (0.15)

Vóley masculino: Argentina vs. Rusia (2.20)

Natación femenina: Virginia Bardach / eliminatorias 400m combinados (7.00)

Natación femenina: Delfina Pignatiello / eliminatorias 400m (8.00)

Surf masculino: Leandro Usuna / Ronda 1 y 2 (19.00)

Tiro: Melisa Gil y Federico Gil / Skeet (21.00)

Vóley femenino: Argentina vs. Estados Unidos (23.00)



• DOMINGO 25 DE JULIO

Vela: Francisco Guaragna (Láser Standard), Lucía Falasca (Láser Radial), Celia Tejerina (RS:X) y Francisco Saubidet (RS:X) / (0.15)

Hockey femenino: Argentina vs. Nueva Zelanda (0.15)

Fútbol masculino: Argentina vs. Egipto (4.30)

Hockey masculino: Argentina vs. Japón (7.00)

Natación femenina: Julia Sebastián / Eliminatorias 100m pecho (7.00)

Surf masculino: Leandro Usuna / Ronda 3 (19.00)

Esgrima femenino: Belén Pérez Maurice / Sable tabla de 64 (21.00)

Tiro: Melisa Gil / Skeet (21.00)

Tiro: Federico Gil / Skeet (22.00)

Rugby seven masculino: Los Pumas vs Australia (22.30)

Handball masculino: Argentina vs. Alemania (22.40)

Boxeo: Francisco Verón / Preliminares peso medio (23.00)

Belén Pérez Maurice competirá en sus terceros Juegos Olímpicos (Diego Barbatto)

• LUNES 26 DE JULIO

Vela: Francisco Guaragna (Láser Standard), Lucía Falasca (Láser Radial), Celia Tejerina (RS:X) y Francisco Saubidet (RS:X) / (0.15)

Básquet masculino: Argentina vs. Eslovenia (1.40)

Boxeo: Ramón Quiroga / Preliminares peso mosca (5.00)

Rugby seven masculino: Los Pumas vs Nueva Zelanda (5.30)

Hockey femenino: Argentina vs. España (7.00)

Natación femenina: Delfina Pingatiello / Eliminatorias 1500m (8.30)

Vóley masculino: Argentina vs. Brasil (9.30)

Triatlón femenino: Romina Biagioli (18.30)

Vóley femenino: Argentina vs. Rusia (21.00)

Hockey masculino: Argentina vs. Australia (21.30)

Rugby seven masculino: Los Pumas vs Corea del Sur (22.00)

Judo masculino: Emmanuel Lucenti / Eliminatorias -81kg (23.00)

Beach vóley femenino: Ana Gallay y Fernanda Pereyra vs Bansley/Brandie (CAN) (23.00)

Boxeo femenino: Dayana Sánchez / eliminatorias peso ligero (23.00)



• MARTES 27 DE JULIO

Vela: Francisco Guaragna (Láser Standard), Lucía Falasca (Láser Radial), Facundo Olezza (Finn), Sol Branz y Victoria Travascio (49er FX) / (0.15)

Ciclismo de montaña: Sofía Gómez Villafañe (3.00)

Beach vóley masculino: Julián Azaad y Nicolás Capogrosso vs Brouwer/Meeuwsen (NED) (9.00)

Ciclismo en ruta: Eduardo Sepúlveda / Contrarreloj (23.30)



• MIÉRCOLES 28 DE JULIO

El handball argentino enfrentará a Noruega (Foto: Reuters)

Vela: Facundo Olezza (Finn), Sol Branz y Victoria Travascio (49er FX), Belén Tavella y Lourdes Hartkopf (470), Celia Tejerina (RS:X), Francisco Saubidet (RS:X) y Santiago Lange con Cecilia Carranza (Nacra 17) / (0.15)

Canotaje slalom: Lucas Rossi / Eliminatorias K1 (1.00)

Vóley masculino: Argentina vs. Francia (2.20)

Handball masculino: Argentina vs. Noruega (4.00)

Hockey femenino: Argentina vs. República Popular de China (7.00)

Natación femenina: Julia Sebastián / Eliminatorias 200m pecho (8.00)

Fútbol masculino: Argentina vs. España (8.00)

Vóley femenino: Argentina vs. Italia (21.00)

Hockey masculino: Argentina vs. India (21.30)

BMX Racing: Exequiel Torres / Cuartos de final (22.00)

Beach vóley masculino: Julián Azaad y Nicolás Capogrosso vs Lucena/Dalhausser (USA) (23.00)

Lange y Carranza buscarán volver al podio olímpico en Tokio (Reuters)

• JUEVES 29 DE JULIO

Vela: Facundo Olezza (Finn), Belén Tavella y Lourdes Hartkopf (470), Celia Tejerina (RS:X), Francisco Saubidet (RS:X) y Santiago Lange con Cecilia Carranza (Nacra 17) / (0.15)

Natación Femenina: Delfina Pignatiello / Eliminatorias 800m (7.00)

Natación masculina: Santiago Grassi / Eliminatorias 100m Mariposa (8.00)

Beach vóley femenino: Ana Gallay y Fernanda Pereyra vs Wang/X.Y. Xia (CHN) (8.00)

Hockey femenino: Argentina vs. Japón (8.30)

Básquet masculino: Argentina vs. España (9.00)

Ecuestre: José María Larocca (Salto individual) y Equipo argentino (20.00)

Handball masculino: Argentina vs. Brasil (21.00)



• VIERNES 30 DE JULIO

Vela: Sol Branz y Victoria Travascio (49er FX), Belén Tavella y Lourdes Hartkopf (470), Francisco Guaragna (Láser Standard) y Lucía Falasca (Láser Radial)/ (0.15)

Vóley masculino: Argentina vs. Túnez (4.20)

Hockey masculino: Argentina vs. Nueva Zelanda (7.00)

Atletismo: Germán Chiaraviglio / Salto con garrocha (21.00)

Hockey femenino: Argentina vs. Australia (23.30)



• SÁBADO 31 DE JULIO

Vela: Sol Branz y Victoria Travascio (49er FX), Facundo Olezza (Finn) y Santiago Lange con Cecilia Carranza (Nacra 17) / (0.15)

Vóley femenino: Argentina vs. Turquía (2.20)

Atletismo: Belén Casetta / 3000 metros c/obstáculos (21.40)



• DOMINGO 1 DE AGOSTO

Argentina-Japón en básquet, uno de los destacados de esta jornada (Foto: Reuters)

Básquet masculino: Argentina vs. Japón (1.40)

Handball masculino: Argentina vs. España (2.15)

Vóley masculino: Argentina vs. Estados Unidos (9.40)

Tiro: Alexis Eberhardt / carabina en tres posiciones 50m (20.30)

Canotaje: Brenda Rojas / Eliminatorias K1 200m (21.30)

Canotaje: Agustín Vernice / Eliminatorias K1 1000 (22.00)



• LUNES 2 DE AGOSTO

Vóley femenino: Argentina vs. China (4.20)

Agustín Vernice competirá en el canotaje de velocidad (Diego Barbatto)

• MARTES 3 DE AGOSTO

Ecuestre: José Larocca / Clasificación individual (7.00)

Natación en aguas abiertas: Cecilia Biagioli / 10 km maratón de natación (18.30)

Golf: Magdalena Simmermacher / Ronda 1 (19.30)

Canotaje: Rubén Rézola / Eliminatorias K1 200m (21.30)



• MIÉRCOLES 4 DE AGOSTO

Golf: Magdalena Simmermacher / Ronda 2 (19.30)

Agustín Destribats tendrá su estreno olímpico en la lucha

• JUEVES 5 DE AGOSTO

Pentatlón moderno: Sergio Alí Villamayor - Esgrima (1.00)

Golf: Magdalena Simmermacher / Ronda 3 (19.30)

Lucha masculina: Agustín Destribats / octavos de final 65kg (23.00)



• VIERNES 6 DE AGOSTO

Pentatlón moderno: Sergio Alí Villamayor - natación, salto y laser run (2.30)

Ecuestre: Equipo / Clasificación individual (7.00)

Maratón femenino: Marcela Gómez (19.00

Golf: Magdalena Simmermacher / Ronda 4 (19.30)



• SÁBADO 7 DE AGOSTO

Maratón masculino: Joaquín Arbe y Eulalio Muñoz (19.00)

El domingo 8 de agosto será la clausura de Tokio 2020 (AP)

• DOMINGO 8 DE AGOSTO

Ceremonia de clausura (8.00)

Infobae