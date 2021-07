Caso Guadalupe : continúa la búsqueda y convocan una nueva marcha

A25 días, seguimos con la misma pregunta: ¿Dónde está Guadalupe Belén Lucero? Este jueves los rastrillajes para dar con su paradero continuarán en el norte de la provincia de San Luis, en la localidad de San Francisco del Monte de Oro, a 100 kilómetros al norte de la capital provincial.

Tiene 5 años y fue vista por última vez el 14 de junio, cuando jugaba con sus primos en la puerta de la casa de una tía ubicada en el barrio 544 Viviendas de la zona sur de la provincia. Ese día, vestía una calza rosa, botitas negas y parka del mismo color con capucha peludita. Mide 1,10 metros, es de piel morena y tiene un lunar en su mejilla izquierda.

Hasta el momento "ninguna de las acciones dieron resultados positivos en la búsqueda", infoma de forma corresponsal a Télam, por lo que la familia prepara este jueves una marcha en reclamo por la aparición de la niña.



Sobre esto, en recientes declaraciones, Eric Lucero, padre de Guadalupe, había expresado: "No voy a decir que no estén trabajando, pero siento que no están haciendo lo que deben hacer que es buscar a Guadalupe, se están concentrando en otras cosas".

Últimos reportes de la investigación: rastrillajes y testimonios

En la jornada del miércoles, se realizaron 20 allanamientos, ordenados por el Juez Penal N°2, Ariel Parrillis, en casas del barrio 544 Viviendas, donde fue vista por última vez. Se tomaron pericias con luminol, para detectar rastros de sangre y material genético, en dos domicilios de ese mismo barrio.



El miércoles se rastrillaron “10 kilómetros" de ingreso a la localidad de San Francisco del Monte de Oro | Télam

Además, se tomaron 21 testimoniales y junto a la policía de la provincia de Mendoza se allanó otro domicilio en esa provincia. No se obtuvieron resultados.

Por otra parte, efectivos de la Policía Federal realizaron operativos en la ciudad cordobesa de Río Tercero, a partir de un llamado a la línea 134, que se habilitó para recibir datos sobre la menor desaparecida y alertó a la fuerza sobre la posibilidad que se encontrara en esa ciudad.

Susana Trimarco en San Luis

Entre los últimos testigos en la causa están sus primos, que jugaban con ella ese lunes 14 de junio. La prima (3) le le dijo a su familia que la vio irse "con una nena grande", datos que describen a una mujer de unos "20 años", "vestida de negro" y que "se parecía a una tía". Estos datos coinciden con una de las pistas que sigue la Policía: a partir de las imágenes de una cámara de seguridad ubicada a 700 metros de la casa de la tía de Guadalupe. Si bien como indicaron "la imagen es muy mala" y se "ve borrosa", "a priori se ve a una mujer vestida de negro y a su lado se observa una silueta que da toda la impresión que es una nena". En tanto, sus otros primos declararon que "le taparon la boca" cuando se la llevaron.

Búsqueda de Guadalupe Lucero

En los últimos días Susana Trimarco, mamá de Marita Verón y símbolo de la lucha contra la explotación sexual, viajó a San Luis y dispuso los esfuerzos de su Fundación María de los Ángeles para encontrar a Guadalupe. Además anunció que se constituirán como parte en la causa en representación de la madre de la niña, Yamila Cileone.



Esto se suma al testimonio de una mujer salteña que afirma haber sido víctima de trata, que declaró "que una persona que está a cargo de una red de trata le había dado información sobre el secuestro de la niña y afirmó que sabe dónde está Guadalupe".

Rige la Alerta Amarilla emitida por Interpol, y Alerta Sofía, establecida por el Ministerio de Seguridad de la Nación, medidas que tienen el objetivo de de distribuir la foto de la niña a través de dispositivos móviles y medios de comunicación masivo para dar con su paradero. Además, se ofrece una recompensa por 2 millones de pesos.

